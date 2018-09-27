«Магнит» намерен вернуть себе лидерство к 2023 году

Совет директоров «Магнита», второго по обороту российского ритейлера, одобрил стратегию трансформации сети до 2023 года. В соответствии с ней долю на рынке продовольственной розницы планируется увеличить до 15% с 9% в 2017-м.



В том числе на столичном рынке долю предполагается нарастить с нынешних 4% до 10%, в Санкт-Петербурге — с 8% до 13%, следует из презентации компании. Наиболее сильные позиции ритейлер намерен сохранить на юге страны, в своем домашнем макрорегионе: за шесть лет его доля достигнет 20% по сравнению с 19% в 2017-м. В центре страны «Магнит» рассчитывает на рост с 13% до 16%, на Урале — с 10% до 16%, в Сибири — с 3% до 14%.



Для достижения поставленной цели «Магнит» планирует отказаться от развития гипермаркетов в пользу магазинов в формате «у дома». Число последних, согласно презентации, должно увеличиться на 70% до 22,8 тыс. Как рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор ритейлера Ольга Наумова, в супермаркетах компания видит большой потенциал. «Это целая идеология, которую мы хотим выстроить: вы всегда на связи с "Магнитом"», — пояснила она. Действующие гипермаркеты (сейчас их семь с торговой площадью свыше 4,5-5 тыс. кв м) компания планирует переформатировать в торгово-развлекательные центры в рамках своего формата «Семейный+». Также «Магнит» может запустить «ультрамалый» формат — небольшие магазины по 100-200 кв. м.



В результате реализации стратегии «Магнит» намерен вернуть себе лидерство в российской рознице. «Чтобы мы дороже стоили, мы должны быть больше и лучше, поэтому мы для себя ставим цель быть номером один в российском ритейле», — отметила Наумова.



В целом планы по увеличению «Магнитом» доли рынка с 9% до 15% реализуемы, оценивает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Российский рынок FMCG сильно фрагментирован. На семь крупнейших игроков приходится около 30%, что в два раза ниже средних показателей по имеющим схожие параметры экономики странам. Тем не менее, органический рост на стагнирующем рынке может привести к обострению ценовых войн, компании будут сокращать собственную маржу и давить на поставщиков. Не самый лучший сценарий для акционеров ритейлеров», — сказал «Агроинвестору» Нигматуллин. Что касается стратегии развития, то отказ от гипермаркетов аналитик считает правильным решением для «Магнита». «Это очень сложный формат, с развитием которого не справилась команда менеджмента», — пояснил он. В то же время Нигматуллин заметил, что в России на магазины «у дома» приходится 55% оборота, что в разы меньше показателей в странах, имеющих схожие параметры экономики. «Российские ритейлеры развивают малые форматы, поскольку видят высокую маржу, но стратегически это спорное решение. Малые форматы — удел малого бизнеса, развитие сети ошибочно, так как крупный бизнес не способен обеспечить необходимую гибкость, в том числе с точки зрения ассортимента», — уверен Нигматуллин.



Преимуществом формата магазина «у дома» является то, что в кризисное время потребление в таких магазинах падает меньше, чем в гипермаркетах, в свою очередь заметила «Агроинвестору» аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Тем не менее сравнивать эффективность гипермаркетов и магазинов шаговой доступности некорректно, добавляет она. «В магазинах «у дома», как правило, наценки выше, но трафик и средний чек (200-300 руб.) ниже, чем у гипермаркетов (600-800 руб.)», — акцентирует Соснова.



«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. По данным на 30 июня, сеть включала почти 16,7 тыс. торговых точек в 2,8 тыс. населенных пунктов России. До конца 2016 года «Магнит» занимал лидирующие позиции среди российских торговых сетей, однако уступил первое место X5 Retail Group. В середине февраля основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил о решении продать 29,1% акций и уйти с поста гендиректора, сославшись на то, что «инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель». Его пакет акций купил ВТБ за 138 млрд руб., позднее 11,8% были перепроданы Marathon Group. Комментируя сделку, президент Marathon Group Александр Винокуров называл «Магнит» недооцененным активом и выражал надежду, что в будущем сети «удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ритейлеров».

