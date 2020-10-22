Омская птицефабрика начала восстанавливать производство после вспышки гриппа птиц

«Иртышская» птицефабрика обеспечивала 60% регионального рынка яйца Flickr.com

Более 250 тыс. инкубационных яиц завезли на «Иртышскую» птицефабрику, где ранее из-за гриппа птиц было уничтожено все поголовье несушек, сообщает пресс-служба правительства Омской области. 1 ноября поступят 26 тыс. цыплят родительского стада. Полностью восстановить поголовье птицы планируется до 22 декабря следующего года.



Крупнейшая в Омской области птицефабрика «Иртышская», которая обеспечивала до 60% регионального рынка яйца и куриного мяса, объявила о полной приостановке производства из-за вспышки гриппа птиц в конце августа. Все стадо кур-несушек — 1,5 млн — было уничтожено. Тогда сообщалось, что к нормальной работе предприятие сможет вернуться только в мае следующего года. Птица была застрахована, уничтоженное же яйцо и мясо компенсации не подлежит.



Отмена карантина на территории фабрики означает, что сюда можно ввозить новое поголовье птицы, однако вплоть до 20 января предприятию запрещено вывозить инкубационное яйцо и живую птицу в другие хозяйства, говорится в указе и. о. губернатора Валерия Бойко.



Во время карантинных мероприятий птицефабрика должна была очищать птичники, утилизировать стадо, проводить дезактивацию помещений, а после их завершения еще в течение двух месяцев подтверждать отсутствие следов заболевания на производстве, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его мнению, как в и любой плохой ситуации, здесь есть и положительная сторона: тотальная чистка и карантин позволят значительно улучшить показатели сохранности, яйценоскости и конверсии нового стада.



Всего в Омской области птичий грипп был выявлен в 30 населенных пунктах 16 муниципальных районах. Сейчас ограничительные мероприятия по гриппу птиц действуют в трех поселениях: в деревне Ясная Поляна, в Новом селе Калачинского района и рабочем поселке Павлоградка. Ранее уточнялось, что все погибшие птицы содержались в личных подсобных хозяйствах не для коммерческих целей, поэтому возникновение очагов заболевания в Омской области не должно отразиться на экспортном потенциале крупных промышленных птицеводческих хозяйств.

