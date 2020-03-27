Приостановка авиаперевозок может оставить птицеводство без генетического материала

Международный совет по птицеводству (МСП), на членов которого приходится более 95% мировой торговли продукцией птицеводства, обратился в ряд международных организаций (МЭБ, ФАО, ВТО) с просьбой поддержать отрасль в период распространения коронавируса и способствовать тому, чтобы она могла продолжать работать и гарантировала поставки продукции потребителям, пишет «Интерфакс».



В частности, производители обеспокоены тем, что приостановка международных авиаперевозок может оставить мировое птицеводство без генетического материала. «В настоящее время одной из наших самых больших проблем является невозможность поставлять критически важный генетический материал птицы из-за приостановки большинства международных авиаперевозок», — говорится в письме. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточняет, что этот груз в основном перевозят в грузовых отсеках самолетов. В долгосрочной перспективе неспособность перевозить инкубационные яйца на международном уровне создаст огромные проблемы для удовлетворения потребностей продовольственной безопасности во всем мире, считает МСП. Поэтому, по мнению организации, необходимо продолжать воздушные перевозки суточных цыплят, цыплят и инкубационных яиц.



На сайте МСП также опубликовано другое письмо, которое призывает международные надзорные органы и правительства всех стран принять конкретные меры, чтобы отрасль могла продолжать работать. «В этот сложный период крайне важно, чтобы птицеводческий сектор продолжал работу в соответствии с требованиями к здоровью и безопасности персонала. В этой ситуации крайне важно гарантировать бесперебойные поставки продуктов питания, включая мясо птицы, потребителям во всем мире», — приводятся в письме слова президент МСП Робина Хорела (цитата по сайту организации).



Давлеев называет заявление МСП очень своевременным. «Оно действительно не только отражает озабоченность птицеводов всего мира сложившейся ситуацией, но и показывает их высокую ответственность за сохранение поставок мяса птицы и яиц потребителям», — сказал он «Интерфаксу».



Комментируя призыв МСП не ограничивать транспортировку инкубационных яиц и племенных птенцов, Давлеев подчеркнул, что он «весьма актуален для России». «Уровень самодостаточности по бройлерному яйцу составляет около 90%, это касается финальных гибридных форм. В то же время, племенное яйцо родительских форм яичного и бройлерного направлений поставляется от хозяйств, полностью зависящих от импорта прародителей от крупнейших поставщиков племенного материала», — рассказывает он.



Сейчас племенные родительские стада яичных и бройлерных кур «локализованы» в России, рассказал «Давлеев Агроинвестору». Компании Hendrix Genetics, Cobb и Aviagen построили собственные племенные центры, а Aviagen Turkeys в прошлом году запустил репродуктор второго порядка в Пензенской области, перечисляет он. «Однако прародительские стада, которые несут племенное яйцо для родительских стад, все равно поставляются из-за рубежа. Российский бройлерный кросс «Смена-9» только проходит полевые испытания и, возможно, начнет поставляться на птицефабрики к концу текущего года, — говорит он. — Поэтому для поддержания племенных ресурсов отрасли и гарантий непрерывности поставок инкубационного яйца, а значит и стабильных поставок мяса птицы потребителям, необходимо как можно быстрее снять технические и тарифные барьеры на пути восполнения таких жизненно важных ресурсов для птицеводства как племенное яйцо и однодневные птенцы».



«Единственный в России племенной центр по индейке — Aviagen Turkeys — с прошлого года начал поставлять первые партии инкубационных яиц. Уже пора восполнять родительское стадо реммолодняком, но компания столкнулась с проблемами его поставки в Россию из Великобритании», — продолжает Давлеев. Россельхознадзор даже решил проблему с Brexit: выращенные в Великобритании птенцы должны были сопровождаться либо с сертификатом Таможенного союза, либо продленным сертификатом ЕС, и его продлили, все хорошо, говорит он. Однако теперь у Aviagen новая проблема: после официальных объявлений этой недели до сих пор неясно, разрешат ли самолету с однодневными птенцами приземляться в России, говорит он.



В России для восполнения прародительского стада нужно как минимум раз в квартал (в зависимости от степени загрузки репродуктора) завозить «молодняк», чтобы тут его выкормить и пустить в производство, продолжает Давлеев. «Поскольку племенное стадо поставляется комплектами (самец плюс несколько самок) птенцов привозят самолетами. Причем это птенцы однодневные, их нужно доставить максимум в течение 24-36 часов после выведения, а иначе они умрут», — отмечает он.



«Пока не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и тем более, не знаем, какие ограничения могут быть введены в отношении подобных поставок. В любом случае срывы поставок отбросят отрасль назад», — предупреждает Давлеев и приводит пример: в 2017—2018 годах из-за гриппа птиц Китай ввел запрет на импорт родительских племенных форм из Европы и США. «Они тогда свою птицеводческую отрасль сократили почти вдвое, а потребление мяса птицы — на треть. Там есть свои родительские формы бройлеров, но они дают меньше мяса, дольше выращиваются и стоят в 1,5-2 раза дороже, чем массовые коммерческие белые бройлеры», — рассказывает Давлеев. Вместе с тем, в связи с расширением эпизоотии африканской чумы свиней, Китай недавно снял эти запреты, чтобы как можно быстрее восстановить собственное производство курицы и яиц.



По решению президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж с 27 марта. Исключение составят только случаи вывоза на родину россиян и отдельные полеты по поручению правительства. Также сохранятся грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых воздушных судов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России, уточняет Росавиация.

