Из-за вспышек гриппа птиц в России подорожали яйца

В России резко выросли оптовые цены на яйца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на розничном рынке. По словам собеседника издания, самая дешевая продукция категории С2 в Центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десяток, что на 19% выше обычного уровня. Повышение цен он связывает с распространением гриппа птиц в первую очередь на Юге страны. С начала 2021 года вспышки вируса были выявлены в Краснодарском и Ставропольском краях, в также в Ростовской области. В результате активность поставщиков яиц на Юге заметно снизилась, сообщает издание. Ситуацию усугубляет то, что вспышки заболевания также фиксировались в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.
Представитель сети «Лента» подтвердил «Коммерсанту» информацию, что в южных регионах складывается сложная ситуация из-за закрытия нескольких птицефабрик, поэтому ритейлер организовал поставку яиц из центральных регионов. X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит» заявили, что сложностей с поставками яиц у них нет. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о перебоях или сложностях с закупкой яиц, сообщает ТАСС.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает рост цен на яйца в южных регионах с подорожанием зерна из-за активного экспорта пшеницы. Яйца дорожают из-за увеличения стоимости кормов, минеральных добавок и витаминов, подтверждает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В конце 2020 года организация направила письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, в котором рассказала о росте цен на сырье для кормов на 20-60%. Из-за снижения рентабельности бизнеса до 5-7% некоторые компании сократили объемы производства. Росптицесоюз уже попросил правительство не регулировать цены на яйца и мясо птицы, поскольку это может привести к дефициту на фоне стагнации производства и роста экспорта.
При этом Бобылева рассказала «Агроинвестору», что у предприятий нет заявленного повышения цен на яйца. «Вообще, цены должны были расти с учетом того, что себестоимость увеличилась на 15%. Однако, учитывая покупательскую способность населения и политику, для сохранения рынка к весне цены будут снижаться. Роста цен мы точно не предвидим, — говорит она. — Для того, чтобы покрыть увеличение производственных издержек, нужно поднимать цены. Но если мы это сделаем — упадет потребление, нам это не нужно».
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью радио Sputnik также отметил, что никакого роста цен на яйца не наблюдается. «Если мы говорим про вторую декаду января, мы видим, наоборот, снижение на 3% цен по сравнению с концом декабря», — сказал он.
По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 января средняя цена яиц в рознице снизилась на 0,2%, по сравнению с концом декабря они подешевели на 0,6%.
В начале января вспышка гриппа птиц была выявлена на «Новомышастовской птицефабрике» в Краснодарском крае, которая специализируется на производстве яйца. По данным местного СМИ «Голос правды», с 1 января по 6 января на предприятии погибло более 51 тыс. кур. Общее поголовье составляет 406 тыс. кур, всех их должны были уничтожить до 10 января. В конце декабря 2020 года аналогичная ситуация сложилась на ставропольском предприятии «Агро-Плюс». На предприятии было уничтожено все поголовье. В конце декабря грипп птиц охватил Ростовскую область. Очаг был обнаружен в Неклиновском районе области, сообщала пресс-служба управления ветеринарии региона. По данным ведомства, специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили вирус при исследовании паталогического материала птиц из КФХ Величко А. В. Там также было ликвидировано поголовье птиц, остатков кормов, яиц и другой птицеводческой продукции.