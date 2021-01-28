Из-за вспышек гриппа птиц в России подорожали яйца

В среднем по стране розничные цены на яйца снижаются Pixabay

В России резко выросли оптовые цены на яйца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на розничном рынке. По словам собеседника издания, самая дешевая продукция категории С2 в Центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десяток, что на 19% выше обычного уровня. Повышение цен он связывает с распространением гриппа птиц в первую очередь на Юге страны. С начала 2021 года вспышки вируса были выявлены в Краснодарском и Ставропольском краях, в также в Ростовской области. В результате активность поставщиков яиц на Юге заметно снизилась, сообщает издание. Ситуацию усугубляет то, что вспышки заболевания также фиксировались в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.



Представитель сети «Лента» подтвердил «Коммерсанту» информацию, что в южных регионах складывается сложная ситуация из-за закрытия нескольких птицефабрик, поэтому ритейлер организовал поставку яиц из центральных регионов. X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит» заявили, что сложностей с поставками яиц у них нет. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о перебоях или сложностях с закупкой яиц, сообщает ТАСС.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает рост цен на яйца в южных регионах с подорожанием зерна из-за активного экспорта пшеницы. Яйца дорожают из-за увеличения стоимости кормов, минеральных добавок и витаминов, подтверждает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В конце 2020 года организация направила письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, в котором рассказала о росте цен на сырье для кормов на 20-60%. Из-за снижения рентабельности бизнеса до 5-7% некоторые компании сократили объемы производства. Росптицесоюз уже попросил правительство не регулировать цены на яйца и мясо птицы, поскольку это может привести к дефициту на фоне стагнации производства и роста экспорта.



При этом Бобылева рассказала «Агроинвестору», что у предприятий нет заявленного повышения цен на яйца. «Вообще, цены должны были расти с учетом того, что себестоимость увеличилась на 15%. Однако, учитывая покупательскую способность населения и политику, для сохранения рынка к весне цены будут снижаться. Роста цен мы точно не предвидим, — говорит она. — Для того, чтобы покрыть увеличение производственных издержек, нужно поднимать цены. Но если мы это сделаем — упадет потребление, нам это не нужно».



Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью радио Sputnik также отметил, что никакого роста цен на яйца не наблюдается. «Если мы говорим про вторую декаду января, мы видим, наоборот, снижение на 3% цен по сравнению с концом декабря», — сказал он.



По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 января средняя цена яиц в рознице снизилась на 0,2%, по сравнению с концом декабря они подешевели на 0,6%.

