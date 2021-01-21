Минсельхоз призвал регионы контролировать цены на макароны, яйца и картофель

Сейчас оснований для оперативного вмешательства в цены нет Е. Разумный

Минсельхоз провел заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, где рекомендовал регионам внимательно наблюдать за производителями, и в случае необходимости убеждать их сдерживать рост цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить необоснованного удорожания, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова участников совещания.



По информации издания, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут призвала убедить производителей ограничить рост цен хотя бы в первом квартале 2021 года. Она привела данные, согласно которым цены на макароны выросли за первые две недели нового года на 8%, а стоимость яиц у производителей увеличилась на 30%. При этом Лут отметила, что розничные цены на яйца подскочили не так существенно. Если рост цен продолжится, то Минсельхоз будет вынужден предложить подписать такое же соглашение о ценах, как по маслу и сахару. На каком уровне могут быть зафиксированы цены — не уточняется. При этом агроведомство считает, что сейчас оснований для оперативного вмешательства нет.



Правда, «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что на совещании поднимался вопрос о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий — правительство может установить предельный уровень цен на них. Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен, пишет издание, ссылаясь на участника совещания. Однако ведомство рассчитывает, что после введения экспортных пошлин зерно станет дешевле.



Между тем, Фермеры России опубликовали на портале change.org петицию, адресованную председателю правительства Михаилу Мишустину, с просьбой отменить пошлины на зерно и масличные агрокультуры, а также восстановить в полной мере механизм зерновых интервенций. Вместо принятия ограничительных мер сельхозпроизводители призвали решать проблемы с низкими доходами населения. «В качестве одного из источников средств софинансирования этих субсидий предлагаем отменить погектарную субсидию, направив средства на поддержку малообеспеченной части населения», — говорится в петиции. По данным на 14:30 21 января петицию подписали 257 человек.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, который принимал участие в совещании, подтвердил «Агроинвестору», что разговор о необходимости регулирования цен регионами действительно поднимался. «Вчера на совещании действительно сказали, что выросли цены на яйца, макароны, зерно. Правительство будет активно включаться в этот процесс», — сказал Глушков. По словам Глушкова, Минсельхоз призвал регионы «разобраться со своими сетями и посмотреть, что у вас на полках». «Было сказано, что если цены растут, то нужно предупредить сети, а при необходимости вопрос будет отрегулирован на федеральном уровне, также как по сахару и по маслу», — добавил он. Другие участники совещания рассказали, что вопрос о «жестком регулировании и установке предельного уровня цен на зерно и макароны» не поднимался.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, вероятнее всего, имелось ввиду не реальное установление предельных цен на макароны и зерно, а необходимость более жестко контролировать зерновую цепочку, по сравнению с тем, как было раньше. «Я бы сказал, что это пока абстрактная угроза», — считает эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что в том случае, если это регулирование случится, оно, вероятно, будет реализовано по аналогии с ценами на водку и сигареты. «Макароны — это практически 100% мука, плюс всякие добавки, исходя из этого можно увязать цену на макароны с ценами на муку, дальше увязать цену на муку с ценами на зерно, но это будет полная глупость, потому что макароны все разные, может использоваться пшеница 4-го, а не 3го класса, просто с добавкой клейковины и т. п. , — рассуждает он. — Правда, возникает вопрос что делать с импортными макаронами. Или будет как с маслом — будет один определенный вид макарон, по которым будут установлены предельные фиксированные цены».



Корбут отмечает, что такой принцип регулирования скажется на потребителях. «Потому что дешевые товары будут «вымываться». При стремлении удешевить продукцию будет то же самое, что с социальными сортами хлеба: есть дешевый хлеб, только его мало кто покупает, потому что качество никакое. Это потеря качества, отсутствие заинтересованности производителей и возможный дефицит», — считает он. Корбут также обращает внимание, что большая часть предприятий работают на импортном оборудовании. «Может быть, мы тогда и курс доллара зафиксируем на покупку импортного оборудования?», — задался вопросом он.



По данным Росстата, с 12 по 18 января потребительские цены увеличились в среднем на 0,2%, с начала января — на 0,6%. Плодоовощная продукция за неделю подорожала в среднем на 1,2%, в том числе томаты — на 3,5%, картофель — на 2,1%, морковь — на 1,9%, репчатый лук — на 0,8%. Макаронные изделия выросли в цене на 0,3%, подсолнечное масло, несмотря на фиксацию цены, подорожало на 0,1%, в том числе в 12 регионах удорожание достигло 0,8-2,8%. При этом сахар подешевел в среднем на 0,5%, хотя в 12 регионах его стоимость увеличилась на 0,1-0,7%, в шести — на 0,8-2,4%. Цены на яйца в среднем по стране снизились на 0,7%.







Как следует из данных Росстата, средняя потребительская цена на яйца по итогам прошлого года составила 62,8 руб. за десяток — на 2 руб., или примерно на 3,3% дороже, чем в 2019-м. При этом себестоимость производства увеличилась на 15%, в том числе корма подорожали на 20-25%, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.



Картофель в рознице в прошлом году в среднем стоил 27,9 руб./кг — на 1,1 руб./кг дороже, чем в 2019-м, при этом, например, в 2014—2015 годах потребительская цена превышала 28 руб./кг. В конце декабря исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников допускал небольшой рост цен на фоне снижения урожая, однако отмечал, что удорожание не сильно ударит по кошельку потребителей. «Последние три-четыре сезона цена картофеля была ниже плинтуса», — обращал внимание он.



Макароны в 2020 году стоили в среднем 79 руб./кг против 73,2 руб./кг в 2019-м. Как следует из данных Росстата, цены ежемесячно повышались с марта прошлого года, когда они были на уровне 76,6 руб./кг и к декабрю превысили 83 руб./кг.

