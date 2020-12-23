Госдума разрешила правительству регулировать цены на продовольствие

Правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время Е. Разумный

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать их стоимость, сообщает пресс-служба Госдумы. Ранее, если такие товары в одном или нескольких регионах за месяц дорожали на 30% и более, правительство могло установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон снимает это ограничение, и теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что это позволит оперативно реагировать на ценовую ситуацию.



Перечень социально значимых продуктов будет устанавливать правительство. Сейчас в список входят говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), мясо курицы (кроме куриных окорочков), рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.



«Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 20 января Госдума планирует услышать доклад министра экономического развития Максима Решетникова об исполнении норм принятого закона.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сказал «Агроинвестору», что такое ручное управление вернется бумерангом, имеющим много разных негативных последствий. «С одной стороны, через такое регулирование уничтожается мотивация производства. То есть продукты, которые подвергаются подобному давлению, менее интересно производить и ожидать снижения цен на них за счет перепроизводства уже не придется. По крайней мере, пока действуют эти меры», — говорит он. Еще одна причина в том, что нынешние меры провоцируют рост мировых цен на сырье, при этом население тратит на покупку импортного продовольствия больше, чем Россия выручает от экспорта продуктов питания. «Ограничивая экспорт, мы принуждаем потребителей больше тратить на импортный товар», — отмечает Злочевский.



По его словам, мировые цены растут от того, что мы ограничиваем экспорт, а это пугает потребителей, и они активизируют закупки. «Первый же проведенный в Египте тендер, после объявления о пошлине на пшеницу и принимаемых мерах, прошел с нашим проигрышем, подъемом цен на $12 за тонну, — напоминает Злочевский. — В конечном счете, нужно понимать, что в магазине стоят различные кукурузные, пшеничные, рисовые хлопья, но сделаны они не из российского сырья, хотя и написано «Сделано в России», но это «отверточная сборка» - сама продукция поступает с заводов в Польше и Прибалтике», — обращает внимание Злочевский. По его мнению, даже если цены на внутреннем рынке в итоге удастся снизить, это сработает ровно наоборот для населения и продовольственных товаров. «Те же самые хлопья вырастут в цене соразмерно подорожавшему сырью», — считает он.



По его словам, сейчас паника с ростом цен совершенно не оправдана. «Мы просто проводим кампании. Президент сказал, все испугались, начали принимать срочные меры для того, чтобы поставить галочку, а эффективность этих мер — это другой вопрос. Проверять никто не будет», — считает Злочевский. При этом, по его мнению, производители очень негативно отреагируют на принудительное снижение цен. Аграрии переориентируются на более выгодные агрокультуры при яровом севе. Хуже всего будет переработчикам и производителям конечной продукции, которую потребляет население. «Вот сейчас снизили цены на сахар, и уже есть заявления от производителей сахарной свеклы, что в этих условиях и ценах сеять ее невыгодно и нерентабельно», — говорит Злочевский.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда говорит, что к такому регулированию цен относится с недоумением, потому что «понятно, что из этого выйдет». «Для рядовых потребителей, для их ушей это просто отличная новость: рост цен будут останавливать. Для глаз -;не очень. После объявления, что растительное масло не будет стоить больше 110 руб., цены на него в том магазине, где я покупаю продукты на неделю, подтянулись с 95 руб. до 109,99 руб.», — говорит эксперт.



Она отмечает, что в России есть закон, по которому можно вводить регулирование цен. «Во-первых, вообще нет основания вводить регулирование в целом по стране, что естественно. В каждом регионе свои особенности. Например, в маслопроизводящих регионах масло стоило около 80 руб. Как там изменится цена при планке в 110 руб.? Закон требует наблюдать именно за каждым регионом. Во-вторых, основания введения заранее определены: подорожание на 30% за 30 дней. Регулирование должно быть установлено на срок не более 90 дней», — отмечает Шагайда.



Если судить по средним показателям в стране, продолжает она, то регулирования цен по действующему закону, вводить было не нужно. Наблюдаемый рост существенен, но это его накопление с начала года, подчеркивает Шагайда. Для снижения цен на зерно и муку можно было проводить товарные интервенции для производителей муки, что тоже предусмотрено законом. Шагайда отмечает, что цены на продукты питания сейчас очень изменчивы. Цена гречки выросла, но все еще ниже, чем в 2010-м или 2017 году, а цена сахара не вышла за уровень 2014-2016-х, когда она колебалась между 50 руб. и 60 руб./кг, говорит эксперт.



«Однако, вопрос здесь не в ценах: на все группу продуктов из зерновых и зернобобовых, растительное масло, сахар семьи тратят около 10-11% своих потребительских расходов, а рост цены на зерно на 50% ведет к подорожанию хлеба на 7,5%, а в доходах. Именно они сделали таким чувствительным повышение цен». — резюмирует Шагайда.

