Минпромторг: предпосылок для дальнейшего роста цен на базовые продукты нет

Почти 60 крупных розничных сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен А. Гордеев

Предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания после фиксации стоимости отдельных товаров нет, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что этих предпосылок не было и раньше, поскольку Минсельхоз оказывает существенную финансовую поддержку производителям продовольствия.



«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — передает его слова ТАСС. Ведомство отмечает, что проводит «предиктивную аналитику» стоимости продуктов, а ФАС возьмет на контроль случаи повышения цен. «Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», — говорится в сообщении ФАС. Служба подчеркивает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер, а выявлять и пресекать нарушения планируется совместно с прокуратурой.



Евтухов также рассказал, что почти 60 крупных розничных сетей регионального и федерального значения, а также два союза — масложировой и сахарный, готовы подписать соглашение о стабилизации цен, пишет РИА «Новости». Новые ограничения будут действовать с 20 декабря. Так, отпускная цена на сахар от производителя будет установлена на уровне 36 руб./кг, в рознице стоимость не должна превышать 46 руб./кг. То же самое коснется подсолнечного масла, отпускная цена на который составит 95 руб., а максимальная в рознице — 110 руб. за литр. Евтухов добавил, что проекты соглашений уже готовы и согласованы, а их подписание состоится в ближайшее время. Главам регионов, в свою очередь, будет поручено простимулировать подключение малых сетей к соглашению о стабилизации цен. «У нас сегодня сотни региональных сетей, небольших сетей, которые находятся в регионах, и здесь тоже предложено будет к этому соглашению подсоединиться», — отметил Евтухов.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что документ подпишут крупнейшие российские ритейлеры, которые входят в АКОРТ, например, «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Дикси», «Лента», «Ашан», Metro и другие. Евтухов уточнил, что фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло будут введены на территории России до Урала включительно. «Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — добавил он (цитата по РБК).



9 декабря Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты питания, потребовав за неделю принять меры для прекращения их повышения. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты.



Отраслевые эксперты считают, что было бы гораздо эффективнее не уменьшать цены, а повышать доходы населения. «Мы уже сделали все для того, чтобы цены повысились. Теперь нужно бороться ни с ценами, а с бедностью и выделять адресную помощь малоимущим», — говорил «Агроинвестору» президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

