Для сдерживания цен правительство может ограничить экспорт

Вывозная пошлина на подсолнечник и рапс повышена до 30% flickr.com

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководителей ведомств за бездействие в условиях роста цен в магазинах, сообщила пресс-служба правительства. Он поручил профильным министерствам проконтролировать ситуацию и подготовить предложения по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию.



Премьер подчеркнул, что в условиях снижения доходов повышение стоимости продовольствия вызывает обоснованные претензии граждан. По его словам, рост цен начался еще осенью, но тогда его объясняли сезонным фактором, без учета изменения тенденций на мировом рынке. Однако сезонный фактор действовать перестал, а положение не улучшилось, отметил Мишустин. По его словам, имея возможность воздействовать на ситуацию, ответственные ведомства недооценили риски и не стали принимать необходимые меры, хотя у них есть для этого все инструменты. По словам главы кабмина, министерства недооценили риски и пустили ситуацию на самотек.



В связи с этим глава правительства поручил министрам сельского хозяйства, экономического развития, а также промышленности и торговли провести переговоры с крупнейшими производителями продовольствия. К этой работе также необходимо подключиться Федеральной антимонопольной службе и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, добавил Мишустин. «Также Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам», — распорядился он. Взять ситуацию на контроль также поручено вице-премьеру Дмитрию Григоренко.



Мишустин также обратился к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам. «Не надо наживаться на людях, — сказал он. — В нынешней непростой ситуации это недопустимо». Как считает премьер, необходимо «принять решительные меры и разобраться с ценообразованием». При этом глава правительства отметил, что для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо принимать комплексные решения. «Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и торговые сети», — сказал он.



Ранее на рост цен в торговых сетях обратил внимание президент Владимир Путин. Во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря глава государства отметил, что подорожание продуктов нельзя объяснить пандемией коронавирусной инфекции. Он потребовал от правительства своевременно применять инструменты сдерживания цен. По словам Мишустина, если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты питания, значит работа ответственных за это структур и их руководителей «дает сбой, который необходимо устранить».



Вице-президент РЗС Александр Корбут считает, что после поручения Мишустина Минпромторг проведет переговоры с торговыми сетями по вопросу торговой наценки на социальные товары и попросит держать ее на минимуме или на нуле. Минсельхоз может провести разговоры с переработчиками для рассмотрения вопросов о существующих возможностях для остановки повышения цен, прокомментировал он «Агроинвестору». «Также будут ограничительные меры. Первая уже реализована — ограничение экспорта семян подсолнечника и рапса», — отмечает Корбут.



10 декабря Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса с 6,5% до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции (не менее 165 евро за 1 т), сообщает пресс-служба правительства. Предполагается, что это должно сдержать рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, а также снизить объемы вывоза. Мера устанавливается на период с 9 января по 30 июня 2021 года. По данным Reuters, также Россия допускает ввод экспортной пошлины на подсолнечное масло, если не удержит цены в декабре. Об этом агентству рассказали два источника, знакомых с обсуждением в правительстве. Кабмин будет принимать решение о дополнительных мерах, среди которых могут быть пошлины, после 21 декабря, сказали они. Также для борьбы с ростом цен с 15 февраля по 30 июня наряду с квотой на экспорт зерна может быть введена экспортная пошлина на пшеницу, уточняет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.



Также правительство может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника на рынке. По их информации, на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым была дана рекомендация придерживаться цены сахара не более 36 руб./кг в опте и 45 руб./кг в рознице, подсолнечного масла — 95 руб./кг и 110 руб./кг соответственно.



По информации ТАСС, Масложировой союз готов уже в ближайшие дни обеспечить снижение отпускных цен на подсолнечное масло. «В ожидании корректировки стоимости семечки за счет введения пошлины на ее вывоз, мы готовы уже в ближайшие дни обеспечить снижение отпускных цен на масло до уровня, обозначенного руководством страны. Рассчитываем на встречные шаги со стороны торговых сетей», — цитирует агентство исполнительного директора союза Михаила Мальцева.



Производители сахара совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, ФАС и Ассоциацией компаний розничной торговли подготовят соглашение о продаже продукции по минимально возможным ценам, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. «Сети сегодня в большинстве своем закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. В этой связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное — быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным ценам», — цитирует его ТАСС.



По мнению Александра Корбута, для снижения цен необходимо обратить внимание на транспортную составляющую: это не самая крупная и радикальная мера, но ее реально выполнить. «Вопрос экспортных ограничений тоже может повлиять, но я боюсь, что сейчас, если мы ограничим экспорт подсолнечного масла, оно не снизится в цене, потому что переработчики, как и большая часть мукомолов, закупили зерно по достаточно высоким ценам», — обращает внимание он. Корбут также отмечает важность того, что мукомолам планируют дать субсидии на закупку зерна, что может сыграть позитивную роль.



Корбут считает, что серьезное значение имеет то, что по ряду товаров достаточно много протекционизма, который направлен на то, чтобы много дешевой импортной продукции не поступало в нашу страну. «Может быть, есть резон задаться вопросом и отменить или временно снизить пошлину или ввести квоту с нулевой пошлиной на ряд товаров, чтобы насытить рынок дешевой продукцией и создать совершенно другую конкурентную среду», — рассуждает эксперт. При этом главной мерой, по его мнению, является борьба с низкими доходами населения. Одним из способов может стать введение продовольственных талонов. «Вопрос в том, что бедные должны становиться богаче, им нужна целевая поддержка. Все остальное регулирование всегда было малоэффективно, потому что сжатая пружина имеет свойство разжиматься», — заключает Корбут.

