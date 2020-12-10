На этой неделе экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить до 30%

Также для стабилизации масложирового рынка прорабатывается вопрос о введении разрешительного порядка на экспорт подсолнечника Pixabay

На этой неделе может быть подписано постановление о введении Россией экспортной пошлины на продукцию из подсолнечника в размере 30%. Об этом в ходе форума «Сделано в России-2020» сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, пишет ТАСС. По его словам, такой шаг предпринимается для стабилизации продовольственной инфляции.



«Проблема инфляции для нас сейчас является важной. Та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров», — пояснил он. Белоусов отметил, что это происходит по нескольким причинам. Одна из них связана в частности с низким урожаем сахарной свеклы в этом году, другая — с тем, что на «мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх».



«И там, и там мы наметили конкретные меры, в частности, буквально сейчас, я думаю, завтра-послезавтра, ожидаем, что будет подписано постановление — будут вводиться экспортные пошлины на некоторые виды продукции из подсолнечника для того, чтобы защитить внутренний рынок», — приводит ТАСС слова Белоусова. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что в ближайшие дни должны принять решение о повышении пошлины не на продукты из подсолнечника, а только на сам подсолнечник. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке семян подсолнечника планируется введение в отношении данного товара вывозной таможенной пошлины в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну на период с 1 января по 30 июня 2021 года, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.



7 декабря введение с 1 января 2021 года экспортной пошлины на подсолнечник и рапс в размере 30% (но не менее 165 евро) поддержала Правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию. Также для стабилизации масложирового рынка прорабатывается вопрос о введении разрешительного порядка на экспорт семян подсолнечника, уточняет ТАСС.



Минсельхоз считает, что ограничение экспорта подсолнечника позволит стабилизировать цены и поддержать предприятия переработки. «Повышенный экспортный спрос и высокие цены на внешних рынках способствуют росту внутренних цен на семена подсолнечника, что также приводит к увеличению стоимости подсолнечного масла», — поясняет ведомство.



Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам назвал рост цен на подсолнечное масло попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности. Он потребовал от правительства своевременно применять инструменты сдерживания цен. «Жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должен быть достигнут результат», — подчеркнул Путин. Также глава государства обратил внимание на недопустимость ситуации, когда людям не хватает денег на продукты питания.



Ранее сеть магазинов «Верный» вывела из продажи растительное масло, выпускаемое группой «Эфко» (бренды «Слобода», Altero) после того, как производитель уведомил о повышении отпускных цен на продукцию до 48% на фоне существенного роста биржевой стоимости сырого масла, который отражается на себестоимости готовой продукции. По данным Росстата, к 7 декабря средняя розничная цена подсолнечного масла была на 25,9% выше, чем в декабре прошлого года.

