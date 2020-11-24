Производство сельхозпродукции может вырасти на 4% по итогам года

За 10 месяцев производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,8% Pixabay

По итогам года производство продукции сельского хозяйства может вырасти на 3-4%, тогда как ВВП страны продемонстрирует снижение на 3,5%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Положительный вклад в динамику агросектора внесет увеличение валового сбора зерна, однако будет серьезное снижение урожая сахарной свеклы, просадка по подсолнечнику. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале октября также оценивал перспективы роста отрасли на уровне 4%.



Минэкономразвития считает, что в этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 4,3% в 2019-м, следует из прогноза социально-экономического развития России, подготовленного ведомством. Аналогичная оценка у Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. «Сельское хозяйство в этом году немного подрастет, потому что производство почти не отреагировало на коронакризис. Просто не успели пересмотреть параметры сева, лишь в птицеводстве несколько просело производство на фоне слабого роста спроса, — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра Дарья Снитко. — Будет собран больший, чем в прошлом году урожай зерна, выросли мощности и выпуск в молочном секторе и свиноводстве, но валовой сбор масличных и сахарной свеклы уменьшится, поэтому рост в сельсхозсекторе будет невелик — около плюс 1%».



Отрасль одна из немногих, что смягчает падение ВВП, но с учетом ее вклада в экономику это несущественная корректировка, добавляет Снитко. Падение ВВП, по оценке аналитиков Центра, будет на уровне 3-3,5%. «Что необычно, в ноябре трудно сказать точнее, поскольку динамика четвертого квартала может быть разной в зависимости от развития «второй волны» пандемии и реакции на нее со стороны властей», — отмечает Снитко.



По предварительной оценке Росстата, в октябре производство сельхозпродукции составило 899,1 млрд руб. — на 6,6% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло впервые с ноября 2018 года, когда выпуск сельхозпродукции сократился на 5,5%. За 10 месяцев 2020 года производство сельхозпродукции выросло на 1,8% до 5,15 трлн руб., в прошлом году за январь-октябрь сектор прибавил 4,1%.



Основной причиной снижения производства сельхозпродукции в октябре стало уменьшение валового сбора сахарной свеклы и подсолнечника, следует из «Картины деловой активности за октябрь 2020 года» Минэкономразвития. Так, урожай сахарной свеклы к 1 ноября был на 35,2% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, подсолнечника — на 13,1%. Отрицательная динамика в определенной степени обусловлена эффектом высокой базы 2019 года, когда был собран рекордный урожай обеих агрокультур, уточняет Минэкономразвития. Ведомство также отмечает ухудшение динамики выпуска продукции животноводства. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в октябре снизилось на 0,3% после роста на 4,1% в сентябре. Производство яиц увеличилось на 0,1% (0,3% в сентябре), валовой надой молока вырос на 1,9% после плюс 0,9% месяцем ранее.

