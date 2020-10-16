Владимир Путин подписал закон о расширении перечня получателей льготных кредитов в АПК

Получить поддержку смогут только те аграрии, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70% в год Pixabay

Круг получателей льготных кредитов по ставке не более 5% в АПК расширен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В частности, господдержка теперь будет доступна сельхозпроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые только реализуют инвестпроекты по производству и (или) переработке сельхозпродукции.



Получить льготный кредит смогут те аграрии, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции в общем объеме составляет не менее 70% в год. Но доказать этот факт можно будет по истечении трех лет с момента заключения кредитного договора, поскольку в первые годы работы новые игроки не всегда могут показать такой уровень дохода. В противном случае выплачивать кредит придется не по льготной, а по обычной ставке.



Также претендовать на льготные кредиты смогут организации и индивидуальные предприниматели, которые реализуют проекты в рамках национальных программ. Закон позволит вовлекать в агропроизводство новых участников рынка, у которых есть свободные финансовые ресурсы для крупных инвестпроектов, рассчитывает правительство.



«В случае принятия поправок, льготные кредиты станут доступны и для тех, кто только открывает свое дело», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия законопроекта во втором чтении. Он уточнял, что льготными кредитами смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции. Кредит под инвестиции можно будет получить сразу, заверил Володин.



Механизм льготного кредитования Минсельхоз считает одной из наиболее эффективных форм господдержки. В прошлом году банки заключили более 19 тыс. договоров на сумму свыше 735 млрд руб. льготных кредитов. На начало сентября в этом году было заключено почти 13 тыс. кредитных договоров на 486,5 млрд руб., приводил данные министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В расчете на 1 руб. субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 руб. краткосрочных и почти 20 руб. инвесткредитов.

