Россельхозбанк выдал более 26 млрд рублей льготной сельской ипотеки

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К началу августа объем выданных РСХБ кредитов по программе льготной сельской ипотеки составил более 26 млрд руб. Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов

Наибольший объем выдач сельской ипотеки зафиксирован в Башкирском, Татарстанском, Новосибирском, Удмуртском и Белгородском региональных филиалах.



«Объемы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки в российском обществе. С помощью нее банк помог улучшить жилищные условия более чем 12,8 тыс. заемщиков. И работа продолжается самым активным образом. С марта мы уже выдали более 26 млрд руб. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» уникальна тем, что помогает достигнуть целый комплекс целей одновременно: привлечь в село молодых специалистов, сохранить долю сельского населения на уровне ¼ от всероссийского, повысить долю благоустроенных домовладений до 50%. К тому же российское общество ценит ее и за возможность жизни на природе, в хорошей экологической обстановке, вдали от городской суеты. Технический прогресс все чаще позволяет специалистам самых разных профессий работать удаленно. Так что сельская ипотека действительно отвечает духу времени», — отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Олег Овсяницкий.



Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн руб.), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.



Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. руб. до 250 тыс. руб. (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — до 300 тыс. руб.) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.

