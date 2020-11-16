Минсельхоз скорректировал планы экспорта продукции АПК

В этом году ароэкспорт может достигнуть $27 млрд Е. Кузьмина

Минсельхоз подготовил обновленную версию паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК, достижение целевого показателя по поставкам сельскохозяйственной продукции за рубеж на $45 млрд переносится с 2024 года на 2030-й, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию министерства. Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства о введении квоты на экспорт зерна, новый ориентир на 2024 год — $34 млрд.



«Минсельхозом разработан новый паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который утвержден протоколом заседания совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября 2020 года, — цитирует «Интерфакс» министерство. — Паспортом федерального проекта установлен сбалансированный подход к расчету показателя по объему экспорта продукции АПК, предусматривающий его системный и планомерный рост до $45 млрд к 2030 году».



Агроведомство отмечает, что достижение национальных целей развития страны до 2030 года предусматривает корректировку национальных проектов, в том числе документа «Международная кооперация и экспорт», частью которого является федеральный проект по экспорту продукции АПК. Для безусловного достижения поставленной президентом России цели показатели роста экспорта за отчетные периоды будут рассчитываться в реальном выражении и сопоставимых ценах, то есть без учета влияния инфляции, изменений ценовой конъюнктуры, курса национальной валюты и других факторов, отмечает Минсельхоз.



Целевые показатели экспортного нацпроекта снизились и теперь выглядят более реалистично, чем раньше, считает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В этом году, несмотря на сокращение мировой торговли почти на 10% и очень сильное снижение мировой экономики в целом (на 4-5%), торговля продовольствием даже выросла, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Это произошло благодаря стремлению государств-импортеров пополнить запасы в условиях пандемии, на опасениях перебоев поставок или сокращения мирового предложения. Из-за этого в частности суммарный экспорт продовольствия из России за девять месяцев 2020 года увеличился относительно аналогичного периода 2019-го на 12% или $2 млрд, половина этого роста произошла в масличном секторе».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Интерфаксу», что избыточные продовольственные резервы, сформированные рядом стран, неизбежно попадут на их внутренний рынок. «В результате мы можем столкнуться с резким падением спроса на целый ряд нашей сельхозпродукции. Похоже, что Минсельхоз решил сыграть на опережение и пересмотрел сценарий развития экспорта, предусмотрев, в том числе, дополнительные меры поддержки отрасли, которые могут оказаться нелишними уже через год-два», — считает он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что прежний ориентир — $45 млрд к 2024 году — был излишне амбициозным, учитывая, что ситуация с COVID-19 приводит к сокращению объемов мировой торговли в целом и продовольствием в частности, к падению ВВП и снижению платежеспособного спроса. По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, для достижения новой цели придется предпринимать дополнительные меры со стороны государства, хотя существующие меры правильные, но многие из них требуют достаточно длительного времени и не могут быть реализованы одномоментно, сказал он «Интерфаксу».



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что считает правильным шагом принятую корректировку. Однако, по его мнению, в последние годы показатель экспорта стагнирует на уровне $25-28 млрд, поэтому даже $34 млрд достичь будет непросто. «Три кита российского экспорта АПК (зерновые, масложировая продукция, рыба) достигли зрелости, их увеличение достаточно маловероятно. Повышение возможно только за счет планомерного наращивания почти всех остальных категорий АПК, но ни одна из них не сможет стать локомотивом всего экспорта, даже мясо, — говорит эксперт. — В этом отношении правительство и Минсельхоз правильно включили в проект такое направление деятельности как расширение доступа продукции АПК на внешние рынки, поддержка их продвижения и позиционирования. Эффективность деятельности этого направления существенно зависит и от российских производителей: будут ли они готовы к конкурентной борьбе за рубежом, будут ли они заниматься омологацией своей продукции? Также успех кратного роста экспорта АПК зависит от изменения имиджа России за рубежом, а это длительный процесс».



Эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина считает, что цель увеличения объемов агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году нельзя назвать амбициозной, поскольку такой уровень поставок не приведет к существенному росту доли России на мировом рынке агропродукции. «Складывается впечатление, что цели установлены на довольно низком уровне, чтобы удобно было отчитываться по реализации плана, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Если рассмотреть текущую динамику, то, несмотря на возникшие в условиях пандемии логистические и торговые ограничения, для российских производителей сохранились возможности расширения экспортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров». Согласно данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за три квартала в стоимостном выражении составил $20,01 млрд, увеличившись на 14,9% в годовом выражении. При этом целевой показатель федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по объему экспорта на 2020 год установлен на уровне $25 млрд, что соответствует фактическому уровню последних лет и заведомо не предполагает роста объемов экспорта, отмечает Каныгина. «В текущей ситуации, когда целевые показатели устанавливаются на “облегченном” уровне, представляется маловероятным, что Минсельхоз и подведомственные ему структуры будут прилагать все возможные усилия по стимулированию агропромышленного экспорта», — резюмирует эксперт.



Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году составил $24,83 млрд, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. С начала года по 8 ноября российский экспорт продукции АПК составил $23,6 млрд, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года (данные по странам ЕАЭС на 1 сентября 2020 года), по итогам года экспорт может составить не менее $27 млрд.

