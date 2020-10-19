Госдума запросила дополнительно 135 млрд рублей на поддержку агросектора

Аграрный комитет также настаивает на недопустимости снижения финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий Е. Разумный

Комитет Госдумы по аграрным вопросам в заключении на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы отметил, что для сохранения положительной динамики развития отрасли аграриям нужно дополнительно не менее 135 млрд руб. на следующие три года. Заключение опубликовано в электронной базе данных парламента.



В частности, комитет просит выделить дополнительно не менее 25 млрд руб. субсидий ежегодно на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, на техническую модернизацию отрасли — 15 млрд руб., на реализацию мероприятий в области мелиорации сельскохозяйственных земель — не менее 5 млрд руб.



Несмотря на сохранение диспаритета цен в отрасли, рост затрат на материально-технические ресурсы и электроэнергию, российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику, отмечает комитет. Между тем, согласно проекту паспорта госпрограммы развития сельского хозяйства, внесенному в правительство вместе с проектом бюджета, из-за предполагаемого сокращения финансирования агросектора предусмотрено изменение двух целевых показателей. Так, значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2021 году установлено на уровне 3,5 трлн руб., что на 18,6% меньше, чем предусматривает действующая редакция госпрограммы. В следующие два года показатель уменьшится на 16% и 13,6%. Также уменьшится индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства: например, в следующему году ожидается прирост вложений на 2% вместо 10,4%.



Для сохранения положительной динамики развития отрасли и решения поставленных задач в частности по наращиванию экспорта продукции АПК комитет считает необходимым поэтапное увеличение финансирования госпрограммы до не менее 371 млрд руб. в 2021 году, не менее 403 млрд руб. в 2022-м, не менее 435 млрд руб. в 2023-м, говорится в документе.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас цены на многие товары, в первую очередь растениеводческой группы находятся на рекордно высоком уровне. По его мнению, текущая ценовая волна со временем докатится и до группы животноводческих товаров, хотя и в ослабленном виде. В результате возникает потребность в дополнительном оборотном капитале. Поэтому необходимы, по крайней мере, дополнительные ресурсы по субсидированию как минимум оборотного капитала, следом за которым появится потребность в основном капитале. Эксперт добавляет, что повышение цен связано с девальвацией рубля и ростом мировых цен, которые, в ближайшем будущем, скорее всего не опустятся.



Аграрный комитет также настаивает на недопустимости снижения финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий. Согласно данным, приведенным в отзыве комитета, по сравнению с ранее утвержденными параметрами бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2021 году уменьшены на 3,4 млрд руб., или на 10%, в 2022-м — на 3,5 млрд руб. (на 10%) и только в 2023-м запланировано небольшое увеличение к уровню 2022 года — на 0,8 млн руб.

В конце сентября вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе пленарного заседания призывал не голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий. «Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы», — говорил Гордеев.





Он отмечал, что во внесенном в Госдуму проекте федерального бюджета предусмотрено финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в пять раз меньшее, чем предполагает паспорт программы. По его словам, в расчете на один населенный пункт в России оно составляет 200 тыс. руб. в год. «Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?», — спрашивал он. Вопрос снова будет поднят на встрече фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым, которая запланирована на 22 октября.

