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Аналитика

Госдума запросила дополнительно 135 млрд рублей на поддержку агросектора

Депутаты считают, что это поможет сохранить положительную динамику развития отрасли

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Аграрный комитет также настаивает на недопустимости снижения финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий
Е. Разумный
Аграрный комитет также настаивает на недопустимости снижения финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий
Е. Разумный

Комитет Госдумы по аграрным вопросам в заключении на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы отметил, что для сохранения положительной динамики развития отрасли аграриям нужно дополнительно не менее 135 млрд руб. на следующие три года. Заключение опубликовано в электронной базе данных парламента.

В частности, комитет просит выделить дополнительно не менее 25 млрд руб. субсидий ежегодно на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, на техническую модернизацию отрасли — 15 млрд руб., на реализацию мероприятий в области мелиорации сельскохозяйственных земель — не менее 5 млрд руб.

Несмотря на сохранение диспаритета цен в отрасли, рост затрат на материально-технические ресурсы и электроэнергию, российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику, отмечает комитет. Между тем, согласно проекту паспорта госпрограммы развития сельского хозяйства, внесенному в правительство вместе с проектом бюджета, из-за предполагаемого сокращения финансирования агросектора предусмотрено изменение двух целевых показателей. Так, значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2021 году установлено на уровне 3,5 трлн руб., что на 18,6% меньше, чем предусматривает действующая редакция госпрограммы. В следующие два года показатель уменьшится на 16% и 13,6%. Также уменьшится индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства: например, в следующему году ожидается прирост вложений на 2% вместо 10,4%.

Для сохранения положительной динамики развития отрасли и решения поставленных задач в частности по наращиванию экспорта продукции АПК комитет считает необходимым поэтапное увеличение финансирования госпрограммы до не менее 371 млрд руб. в 2021 году, не менее 403 млрд руб. в 2022-м, не менее 435 млрд руб. в 2023-м, говорится в документе.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас цены на многие товары, в первую очередь растениеводческой группы находятся на рекордно высоком уровне. По его мнению, текущая ценовая волна со временем докатится и до группы животноводческих товаров, хотя и в ослабленном виде. В результате возникает потребность в дополнительном оборотном капитале. Поэтому необходимы, по крайней мере, дополнительные ресурсы по субсидированию как минимум оборотного капитала, следом за которым появится потребность в основном капитале. Эксперт добавляет, что повышение цен связано с девальвацией рубля и ростом мировых цен, которые, в ближайшем будущем, скорее всего не опустятся.

Аграрный комитет также настаивает на недопустимости снижения финансирования государственной программы комплексного развития сельских территорий. Согласно данным, приведенным в отзыве комитета, по сравнению с ранее утвержденными параметрами бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2021 году уменьшены на 3,4 млрд руб., или на 10%, в 2022-м — на 3,5 млрд руб. (на 10%) и только в 2023-м запланировано небольшое увеличение к уровню 2022 года — на 0,8 млн руб.

В конце сентября вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе пленарного заседания призывал не голосовать за проект федерального бюджета на 2021-2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий. «Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы», — говорил Гордеев.


Он отмечал, что во внесенном в Госдуму проекте федерального бюджета предусмотрено финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в пять раз меньшее, чем предполагает паспорт программы. По его словам, в расчете на один населенный пункт в России оно составляет 200 тыс. руб. в год. «Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?», — спрашивал он. Вопрос снова будет поднят на встрече фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым, которая запланирована на 22 октября.

Екатерина Шокурова 

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