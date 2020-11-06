Российский агроэкспорт в Китай вырос на четверть

Драйверами роста российского агроэкспорта в КНР остаются масложировая и мясная продукция Е. Егоров

С начала 2020 года экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай вырос на 24% по сравнению с показатели того же периода 2019 года, сообщает подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». За десять месяцев в Китай поставили более 3,7 млн т продовольственных товаров на $3,2 млрд. Китай сохраняет статус крупнейшего импортера российской продукции АПК — на его долю приходится 14% от объема отечественного агроэкспорта (без учета вывоза в страны ЕАЭС за сентябрь — октябрь). В частности, КНР — ведущий покупатель российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и другой продукции.



Драйверами роста российского агроэкспорта в 2020 году остаются масложировая и мясная продукция. Так, поставки подсолнечного масла увеличились в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года до $447 млн (629 тыс. т), благодаря чему КНР в этом году вышел в лидеры среди импортеров российского подсолнечного масла. Экспорт соевого масла вырос в 1,8 раза до $213 млн (290 тыс. т), рапсового — на 30% до $179 млн (205 тыс. тонн). В начале этого года аккредитацию получили российские экспортеры шрота, за 10 полных месяцев на китайский рынок поставлено 26 тыс. т этой продукции на $12 млн.



Поставки мяса птицы в КНР опережают показатели прошлого года в 3,5 раза в физическом выражении и в 2,8 раза в стоимостном, сравнивает «Агроэкспорт». За 10 месяцев 2020 года на рынок Китая уже отгружено 123 тыс. т мяса птицы на $226 млн — около 65% всего российского вывоза в этой категории. Экспорт говядины, который стал возможен с января 2020 года, составил 5,9 тыс. т с учетом субпродуктов стоимостью $31 млн.



Продажи в КНР мороженой рыбы в физическом выражении увеличились на 2,7% до 911 тыс. т, достигнув $1,1 млрд. Экспорт ракообразных снизился в физическом объеме на 20% до 11 тыс. т, однако в денежном, напротив, вырос на 6,9% до $236 млн. Кроме того, на 27% до $201 млн увеличился экспорт соевых бобов, в 2,5 раза до $89 млн — рапса, на 13% до $65 млн — мясной муки, на 48% до $71 млн -масличного льна, в 1,8 раза до $7,3 млн — сахаристых кондитерских изделий, на 20% до $4,1 млн — мороженого. Поставки шоколада прибавили 7,4% до 42 тыс. т на $88 млн.



Как пояснила «Агроинвестору» руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, Китай — первая страна, столкнувшаяся с пандемией коронавируса и первая же вышла из кризиса, вызванного карантинами и снижением экономической активности. «По итогам года среди крупнейших экономик мира лишь Китай сохранит положительный темп роста ВВП — около 1% год к году. В ситуации, когда на глобальных рынках источников роста спроса почти нет, а цены на многие товары упали, Китай еще летом стал наращивать покупки различного сырья. В этом я вижу основную причину роста экспорта продовольствия из России в Китай», — прокомментировала эксперт.



По ее словам, проблемы доступа российских товаров на международные рынки с 2019 года остались прежними: дорогая логистика, нехватка провозных мощностей (специальных вагонов, например, для термической перевозки продукции), проблема защиты брендированной продукции на китайском рынке. Однако в этом году девальвация рубля, избыток продукции на сжимающемся внутреннем рынке, активность китайских закупщиков при пополнении резервов продовольствия увеличили конкурентоспособность наших поставщиков, отмечает Снитко.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, поставки в Китай имеют ряд сложностей. «Это и логистика, несмотря на общую границу — железнодорожных коридоров считанное число, основные транспортные каналы — это все равно морская доставка, которая близка из России только для Владивостока, — говорит он. — Значительные сложности объясняются протекционизмом Китая, который проявляется в очень тяжелых и запутанных правилах сертификации, получение разрешений на экспорт продукции в Китай может занимать год и более. Отгрузки также связаны со сложностью коммерческой деятельности из-за разницы менталитетов». Он также отмечает, что потенциал расширения линейки поставляемой в Китай продукции неочевиден и уже сейчас экспортируется достаточно большой ассортимент. «Вывоз в Китай будет повышаться и дальше из-за увеличения числа компаний, допущенных к экспорту», — считает Никиточкин.



По оценке «Агроэкспорта», Россия имеет потенциал дальнейшего расширения экспорта рыбной, масложировой, мясной и молочной продукции в КНР. В том числе в ближайшие годы можно ожидать роста вывоза основных видов растительных масел (подсолнечного, соевого, рапсового), шротов и жмыхов, а также сырья для масложировой промышленности (соевые бобы, рапс). Ключевой задачей для наращивания экспорта мяса в Китай является открытие рынка для российской свинины, переговоры об этом ведутся с 2015 года. Потенциал дальнейшего роста есть также у мяса птицы и говядины. Также перспективными продуктами для китайского рынка являются сахар, кондитерские изделия, зерновые и бобовые культуры, продукты перемола.

