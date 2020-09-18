Господдержку сельского хозяйства планируется сократить

В следующем году финансирование может составить 257,5 млрд рублей вместо более 291 млрд рублей М. Стулов

Расходы федерального бюджета на госпрограмму развития сельского хозяйства в 2021 году запланированы на уровне 257,5 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В 2022 году на агросекторе предварительно предполагается выделить около 300 млрд руб., в 2023-м — 296,4 млрд руб.



Согласно закону о бюджете на 2020-2022 годы, на госпрограмму в следующем году планировалось направить 291,2 млрд руб., в 2022-м — 327,3 млрд руб. Такие же показатели зафиксированы в паспорте программы. На 2023 год в документе предусматривалось финансирование на уровне 328,9 млрд руб.



В этом году, несмотря на карантинные ограничения и сложную ситуацию в экономике, агросектор сохраняет позитивную динамику. Чиновники правительства и Минсельхоза регулярно обращают внимание, что успехи отрасли, в том числе на международном рынке, — во многом результат поддержки со стороны государства. В этом году на отрасль предполагается направить 337 млрд руб., включая 30 млрд руб. на поддержку агроэкспорта. В 2019-м на госпрограмму развития сельского хозяйства было предусмотрено 318,3 млрд руб., кассовое исполнение составило 311,5 млрд руб., уточняла в ходе итоговой коллегии Минсельхоза замглавы ведомства Елена Фастова.



На госпрограмму комплексного развития сельских территорий в следующем году может быть направлено 30,9 млрд руб., в 2022—2023 годы — по 31,5 млрд руб. Сейчас закон о бюджете на 2020-2022 годах предусматривает выделение в следующие два года 34,4 млрд руб. и почти 35 млрд руб. Это не первое сокращение финансирования программы, изначально оно предполагалось на значительно более высоком уровне. Согласно первому паспорту документа, до 2025 года на село планировали направить 2,29 трлн руб., включая 1,06 трлн руб. из федерального бюджета. Тогда плановый объем федеральной поддержки программы на 2021 год составлял 160,6 млрд руб., на 2022-й -более 193 млрд руб., на 2023-й — 201 млрд руб.



В феврале стало известно, что общая стоимость программы развития сельских территорий может быть уменьшена до 1,49 трлн руб., в том числе 0,73 млрд руб. из федерального бюджета. В апреле правительство подготовило пакет постановлений о корректировке ряда госпрограмм. Финансирование тех из них, которые направлены на экономическое и технологическое развитие или ориентированы на пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли, увеличили, правда, за счет уменьшения стоимости других программ. В частности, было утверждено сокращение программы комплексного развития сельских территорий.



Правда, сейчас проект бюджета предполагает увеличение подпрограммы по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. В следующем году на нее могут направить около 7,9 млрд руб.- на 43% больше, чем заложено законом о бюджете на 2020-2022 годы, в 2022-м — 11,1 млрд руб. (плюс 32%). В пояснительной записке говорится, что финансирование увеличивается «в целях осуществления механизма льготного ипотечного кредитования на сельских территориях».



Также проект федерального бюджета предполагает сокращение финансирования рыбохозяйственного комплекса. В следующем году отрасль может получить 13,32 млрд руб. против 14 млрд руб., указанных в паспорте программы, правда, в 2022—2023 годах предполагается выделить больше средств: по 14,6 млрд руб. вместо 12,4 млрд руб.



Ранее правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. На заседании кабмина министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин исходит из постепенного сокращения дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021-м и 1% с 2022 года. По его словам, ведомство также планирует увеличить расходы бюджета по сравнению с теми показателями, которые были запланированы до кризиса.

