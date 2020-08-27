Правительство разработает систему господдержки тепличного овощеводства Дальнего Востока

На Дальнем Востоке самый низкий уровень развития тепличного хозяйства и сильная зависимость от импорта Pixabay

В ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность разработки механизма государственной поддержки проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). По его словам, в регионе самый низкий уровень развития тепличного хозяйства и сильная зависимость от импорта, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.



Также Мишустин обратил внимание на низкий уровень газификации регионов ДФО. По его словам, правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации. Также в регионе необходимо наладить стабильное энергообеспечение. «Это нужно и для развития дальневосточных инвестиционных проектов, и для нормальной жизни людей. Будем стараться развивать нужную для этого инфраструктуру, поддерживать стоимость электричества для жителей на приемлемом уровне», — сказал премьер-министр.



Две недели назад Мишустин посетил с рабочим визитом тепличный комплекс в Анадыри (Чукотский автономный округ), где выращиваются зелень и огурцы. Тогда глава правительства подчеркнул, что в регионе должны быть местные овощи. «Мы не оставим эту ситуацию, я обещаю. Мы приедем в Москву, соберемся с [главой Минсельхоза] Дмитрием Патрушевым и [министром финансов] Антоном Силуановым, точно поддержим субсидирование процентной ставки, точно поможем всем, чем можем, в том числе и по инфраструктуре, и посмотрим, что по капексам можно сделать», — говорил Мишустин (цитата по ТАСС).



Отраслевые аналитики ранее неоднократно отмечали, что основная проблема Дальнего Востока — электроэнергия и газ: во-первых, они там дорогие, во-вторых, расходы на эти ресурсы довольно большие ввиду климатических особенностей региона. При необходимости досвечивать агрокультуры большое число часов в году (а Дальний Восток — не самая благоприятная зона с точки зрения температур и солнечной энергии), себестоимость томатов и огурцов становится очень высокой, а из Китая идет довольно дешевый импорт. Таким образом, местное производство неконкурентоспособно, ранее отмечал старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин.



Еще одна сложность — недостаточная плотность населения, что усложняет логистику, а тепличную продукцию долго хранить нельзя, то есть могут быть проблемы со сбытом. «В макрорегионе слабо развито производство из-за дорогих энергоресурсов и ограниченного спроса. Поэтому основная задача в том, чтобы создать приемлемые условия для инвестиций в строительство тепличных комплексов, реализация которых в перспективе приведет к снижению цен и увеличению спроса на продукцию», — комментировал «Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. При этом компании тепличного сектора готовы работать в ДФО, если меры господдержки будут усилены, уверен он.



В марте этого года вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минвостокразвития и Минсельхозу разработать программу повышения продовольственной безопасности в округе через меры господдержки. Однако летом стало известно, что Минсельхоз и Минвостокразвития не пришли к согласованной позиции по поводу развития производства овощей на Дальнем Востоке. Агроведомство считает существующую поддержку овощеводства эффективной, в том числе для регионов ДФО, в этом с ним солидарен Минфин.



Вопрос развития тепличного комплекса на Дальнем Востоке встал особенно остро после роста цен на овощи зимой этого года из-за сокращения импорта китайской продукции на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР. В марте Юрий Трутнев отмечал, что одной из причин повышения цен стала нехватка овощей собственного производства. Тогда он поручил Минвостокразвития и Минсельхозу разработать программу повышения продовольственной безопасности в округе и говорил, что «надо подумать над отдельными мерами поддержки».

