Минсельхоз и Минвостокразвития не согласовали поддержку овощеводов

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Минсельхоз и Минвостокразвития не пришли к согласованной позиции по поводу развития производства овощей на Дальнем Востоке, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, агроведомство считает существующую поддержку овощеводства эффективной, в том числе для регионов ДФО, в этом с ним солидарен Минфин. Минвостокразвития предлагает принять ряд дополнительных мер для поддержки овощеводства на Дальнем Востоке. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.



Среди действующих мер поддержки овощеводства — возмещение части затрат малого и среднего бизнеса на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия почв, возмещение части затрат сельхозпроизводителей на поддержку элитного семеноводства и др. При этом для регионов Дальнего Востока по ряду направлений предусмотрены более льготные условия, чем для других. По оценке Минсельхоза, эти меры позволят к 2025 году увеличить производство овощей открытого грунта в макрорегионе на 66 тыс. т, или на 21,8% к уровню 2018-го.



Однако Минвостокразвития уверено, что этого недостаточно для замещения импортных овощей в ДФО. По данным Плодоовощного союза, в 2019 году регионы ДФО произвели 24,2 тыс. т овощей закрытого грунта (самообеспеченность — около 22%) и 111 тыс. т открытого (самообеспеченность 38%). Импорт всех овощей, по информации Дальневосточного таможенного управления, составил 321 тыс. т. В феврале после временного закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали в 1,5-2 раза, также из региона поступали жалобы на перебои с поставками.



Тогда же федеральный Минсельхоз проводил совещание, посвященное ценовой ситуации на рынке овощей и их доступности для потребителей Дальнего Востока. Ведомство сообщало, что рассмотрит возможные меры поддержки отрасли совместно с Минвостокразвития для повышения самообеспеченности регионов Дальнего Востока овощами. В частности, Минсельхоз планировал проработать варианты господдержки при транспортировке овощей. В мае правительство включило овощи в список продукции, которую можно перевозить в ДФО по льготному тарифу.



В марте вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и Минсельхозу разработать программу повышения продовольственной безопасности в округе. По его словам, необходимо создавать условия для реализации инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания в ДФО. «Надо для этого подумать над отдельными мерами поддержки», — отмечал он.



По информации «Интерфакса», Минвостокразвития предлагает дополнительно адресно поддерживать овощеводческие проекты Дальнего Востока, чтобы снизить зависимость от импорта. Прежде всего, идет о возмещении части прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов АПК — в частности, тепличных комплексов. По словам источника информагентства, Минсельхоз обещал проработать этот вопрос.



Плодоовощной союз по запросу Минсельхоза направлял свою позицию относительно развития овощеводства на Дальнем Востоке, в частности, предлагал возобновить адресное возмещение 25% понесенных капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, рассказал «Агроинвестору» директор союза Михаил Глушков. Если регионы Центра, отчасти Урала и Сибири успели воспользоваться этой поддержкой и построить тепличные комплексы, то до Дальнего Востока эти меры, по сути, не дошли. Также союз предложил ввести субсидирование 50% энергозатрат и дать регионам право поддерживать овощеводство защищенного грунта в рамках «стимулирующей» субсидии.



Благодаря поддержке овощеводства защищенного грунта, прежде всего, возмещению части капитальных затрат и льготным инвестиционным кредитам под очень комфортную ставку, производство овощей достигло 1,3 млн т в прошлом году, удалось добиться импортозамещения по огурцам и частично по томатам, комментирует депутат Госдумы, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. Программа возмещения части капзатрат позволила насытить рынок Центральной России, Северного Кавказа и южных регионов до Урала и Западной Сибири. При этом инвестиции в тепличные комплексы были сконцентрированы в европейской части России, так что Дальний Восток и Сибирь сегодня относятся к регионам с очень низким уровнем обеспеченности овощами собственного производства, говорит он.



Поскольку программа возмещения капзатрат была досрочно прекращена, объем инвестиций и темпы инвестирования в защищенный грунт также сократились, отмечает Ситников. «Мы уверены, что без возобновления программы поддержки строительства теплиц на Дальнем Востоке ситуация не изменится из-за удаленности макрорегиона и существующих рисков, — отмечает он. — Тогда как возможность вернуть часть вложенных средств, на наш взгляд, позволит сдвинуть “с мертвой точки” строительство тепличных комплексов на Дальнем Востоке и в Сибири и обеспечить доступность овощей российского производства для потребителей». При наличии внятной государственной политики в области поддержки защищенного грунта для регионов Дальнего Востока интерес инвесторов к этим территориям резко возрастет, уверен Ситников.

Эта весна показала, насколько сильно Дальневосточный округ зависит от импорта, напоминает Глушков, поэтому крайне важно предусмотреть для региона отдельные меры поддержки, чтобы мотивировать развитие собственного производства овощей. «Типовыми мерами, которые действуют по всей стране, проблемы ДФО не решить, регион сложный, туда нужно привлекать инвесторов, давать особые преференции», — уверен он. Между тем, согласно приказу Минсельхоза № 340 об утверждении направлений использования льготных кредитов, сельхозпроизводители Дальневосточного округа могут получить льготные кредиты на строительство теплиц сроком до восьми лет, тогда как другие регионы — до 12-ти, обращает внимание Глушков, добавляя, что ни о какой специфической поддержке региона в этом случае речи не идет. При этом работающим в ДФО компаниям крайне сложно конкурировать с китайскими производителями, которые специально в сезон сбора урожая демпингуют, чтобы российские предприятия не смогли заработать и ушли с рынка, а затем зимой поставляют свои овощи по завышенным ценам, говорит Глушков.



Кроме того, нужно строить оптово-распределительные центры, причем не только на Дальнем Востоке. Хотя там нехватка логистических мощностей ощущается крайне остро. «Весной Минсельхоз привлекал наш союз, чтобы найти партии овощей в Сибири для поставок в ДФО, но в итоге отгрузки не состоялись — никто не мог приехать забрать и доставить продукцию, ее негде было хранить», — отмечает Глушков.

