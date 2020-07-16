Овощеводы выступают за повышение импортной пошлины на томаты до 80%

За последние три года в развитие защищенного грунта инвесторами вложено около 195 млрд рублей unsplash.com

Национальный плодоовощной союз считает целесообразным сохранить имеющуюся квоту на импорт томатов в Россию, а также рассмотреть возможность проведения антидемпингового расследования в ЕАЭС для введения дополнительных пошлин в размере не менее 80% от стоимости ввозимой продукции. Сейчас пошлина на томаты составляет 15%, но не менее 0,08 евро/кг. Это обеспечит экономическую целесообразность дальнейшего развития отечественного производства овощей в защищенном грунте, говорится в письме союза, направленном в Минсельхоз (копия есть у «Агроинвестора»). Директор союза Михаил Глушков уточнил «Агроинвестору», что инициатива проведения антидемпингового расследования принадлежит агроведомству, а союз ее поддержал. Письмо подготовлено в ответ на запрос министерства по вопросу рассмотрения протокола заседания рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле.



Ранее на этой неделе «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Минсельхоз ответил, что рассмотрит вопрос об изменении квоты на после ее выборки.



Сейчас квота на турецкие томаты составляет 200 тыс. т. По данным Плодоовощного союза, Турция занимает второе место по объему импорта томатов в Россию после Азербайджана, в 2019 году она ввезла 94 тыс. т. Основными месяцами поставок были февраль, март и апрель — в это время на полках магазинов представлены отечественные овощи защищенного грунта, себестоимость которых выше, чем турецких, в силу объективных факторов, отмечает в письме Плодоовощной союз. В 2020 году импорт томатов из Турции составил 49 тыс. т.

В прошлом году доля импортных томатов на российском рынке составила 52%, оценил союз, при этом в отдельные месяцы оптовые цены на них были на 87% меньше средних цен отечественных производителей. Дальнейшее снижение оптовой цены из-за роста поставок томатов из Турции может привести к банкротству действующих тепличных предприятий и потерям средств, вложенных в развитие отрасли, предупреждает Плодоовощной союз. «За последние три года в развитие защищенного грунта инвесторами вложено около 195 млрд руб. За этот период введено в эксплуатацию более 800 га теплиц», — уточняется в письме. Сейчас в России действует более 2,6 тыс. га тепличных комплексов, обеспеченность томатом за счет собственного производства превысила 50%, и этот показатель продолжает расти за счет расширения производства. Так, за январь-май этого года валовой сбор томатов защищенного грунта увеличился на 38,5% к аналогичному периоду прошлого года, отмечает союз.



Кроме конкуренции с дешевым импортом в этом году положение тепличных комплексов усложнили карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Спрос на овощи упал не менее чем на 30%, цены по ряду позиций снизились до 50% по отношению к аналогичным показателям 2019 года, при этом девальвация рубля привела к дополнительному повышению себестоимости продукции на 10%. Кроме того, авторы письма обращают внимание на ежегодный рост энергозатрат и высокую закредитованность действующих тепличных комплексов. «Экономика тепличных предприятий оказалась в крайне сложных условиях. Оптовые цены на томаты уже сегодня делают тепличный бизнес не рентабельным», — подчеркивает Плодоовощной союз.



Союз обращает внимание еще на один риск поставок томатов из Турции: там зарегистрирован вирус плода томата коричневого (ToBRFV) — одного из опаснейших заболеваний томатов. «Попадание указанного или аналогичного возбудителя в действующую промышленную теплицу приведет к полной гибели растений за одну неделю и неизбежному банкротству предприятия», — предупреждает в письме Плодоовощной союз. ToBRFV был зарегистрирован в Китае, Доминиканской республике, Франции, Германии (ликвидирован), Греции, Италии, Иордании, Мексике, Нидерландах, Испании, Турции и Великобритании.



В июне союз обращался в Россельхознадзор с просьбой рассмотреть вопрос введения обязательного дополнительного тестирования томата и перца, ввозимых в Россию, на наличие вируса ToBRFV или иных опасных возбудителей. С 20 июля будет организовано проведение лабораторных исследований плодов, семян и рассады томатов и перцев, ввозимых из Китая, Израиля, Турции, Египта, Марокко, а также других стран, на выявление этого вируса, а также вируса пятнистого увядания томатов, говорится в ответе Россельхознадзора от 15 июля.

Кроме того, Плодоовощной союз пишет, что сейчас на границе не контролируется остаточное содержание пестицидов и агрохимикатов в поставляемой овощной продукции. «Это позволяет импортерам применять запрещенные к использованию в Российской Федерации средства защиты растений и удобрения для производства дешевых и небезопасных томатов, чем активно пользуются сельхозпроизводители из Турецкой Республики», — говорится в письме.



Учитывая все эти факторы, чтобы не допустить ухудшения экономического положения отечественных сельхозпроизводителей и дальнейшего падения оптовых цен на тепличные овощи, союз предлагает ограничить поставки томатов из Турции. Кроме сохранения действующей квоты и повышения ввозной пошлины в письме предлагается перераспределить оставшиеся объемы импорта на июль-сентябрь — период, когда российский рынок наполнен российскими овощами открытого грунта, которые могут на равных конкурировать с турецкими томатами по цене.

