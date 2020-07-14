Минсельхоз допустил пересмотр вопроса о квоте на турецкие томаты

В 2019 году ввоз томатов из Турции вырос до 94 тысяч тонн Pixabay

Минсельхоз рассмотрит вопрос об изменении квоты на импорт томатов из Турции после ее выборки, сообщает «Интерфакс». Ранее «Ведомости» писали, что Минэкономразвития попросило агроведомство рассмотреть вопрос отмены квоты с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей.



Представители тепличной отрасли выступают против полного открытия российских границ для турецких томатов, так как это сильно ударит по производствам, и особенно — новым. Кроме того, качество турецких томатов также под вопросом. Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков подчеркивает, что организация выступает за здоровую и справедливую конкуренцию, ведь если на полки российских магазинов не попадут турецкие томаты, то попадут, например, азербайджанские. «Но все требования, предъявляемые к российским производителям, должны применяться и к иностранным», — добавляет он.



По словам Глушкова, сейчас на границах не ведется контроль за остаточным содержанием пестицидов и агрохимикатов в овощной продукции, в связи с чем зарубежные производители могут применять более дешевые средства защиты и удобрения, которые просто запрещены в России, так как могут нанести вред здоровью. В то же время отечественные производители стараются выращивать качественную и безопасную продукцию, соблюдая все необходимые нормы и неся ответственность за нарушения. «Мы не раз предлагали аккредитовывать иностранные предприятия, проверять их технологии производства плодоовощной продукции. Например, импортные мясо и молоко проверяют специалисты Россельхознадзора, а любые овощи и фрукты — нет», — говорит Глушков.



Кроме того, Турция считается неблагоприятной зоной по новому вирусу коричневых плодов томатов, добавляет глава союза. И при ввозе овощей в страну также не существует возможности проверить, заражены ли товарные томаты этим вирусом. «От него за неделю все растения в теплицах погибают, а дезинфицировать теплицу после вспышки очень трудно», — подчеркивает он.



Российские и турецкие помидоры к тому же производятся не в равных условиях: турецкие, как правило, выращиваются в парниках, себестоимость их производства ниже, и стоят они меньше, чем отечественная продукция. Это влечет дополнительное снижение цен на российские томаты, которые и так дешевеют на фоне роста производства. За первые пять месяцев 2020 года оно увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщает Глушков. Результатом такого положения дел может стать сокращение рентабельности отечественных предприятий, опасается он.



Сейчас все рынки находятся под давлением низкого платежеспособного спроса, поэтому время для подобных инициатив выбрано не самое подходящее, прокомментировал «Агроинвестору» председатель наблюдательного совета ГК «Белая дача» Виктор Семенов. Кроме того, на тепличную отрасль давит и отмена льгот, в первую очередь — капексов, из-за чего у многих новых комбинатов возникли трудности. «У нас производства в защищенном грунте за последние годы наполовину обновились, и они очень сильно закредитованы в отличие от турецких компаний. В этой ситуации не все комплексы смогут выдержать удар от открытия границ для турецких товаров», — считает Семенов. При этом он отмечает, что увеличение доли турецких томатов на российском рынке может привести к снижению цен в краткосрочной перспективе, но спустя время они могут вырасти из-за ухода с рынка российских производителей, которые не выдержат конкуренции. Особенно, если вновь произойдет девальвация, заключает он.



«Турецкие томаты России не нужны», — категоричен депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. Благодаря значительному увеличению площадей выращивания томатов в защищенном и открытом грунте с использованием капельного полива в России наблюдается существенное увеличение объемов предложения. Подтверждается это и ценой на томаты — фактически в два раза ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Можно смело утверждать, жители России обеспечены томатом абсолютно разного вида по доступной цене, сказал он «Агроинвестору». «Поэтому мы не видим необходимости в увеличении квоты на поставку томатов из-за рубежа», — добавляет Ситников.



Если все же такое решение будет принято, это приведет к максимально негативным последствиям для тепличных комбинатов, которые сейчас находятся под давлением ситуации с пандемией COVID-19. «Мы уже говорили о том, что в апреле и мае предприятия сработали со значительным сокращением выручки, что практически ставит под угрозу реализацию и завершение инвестиционной фазы и фазы окупаемости для многих проектов», — напоминает он. Более того, ряд комбинатов испытывает сложности во взаиморасчетах с газо- и энергоснабжающими организациями. Проблема настолько серьезная, что, например, в Ульяновске сейчас стоит вопрос прекращения подачи газа на предприятие. «Ситуация и без того сложная. Излишнее давление турецкой продукции на наш рынок поставит отрасль под угрозу стагнации», — резюмирует Ситников.



Россия запретила импорт томатов и некоторых других сельхозпродуктов из Турции с января 2016 года после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик у сирийско-турецкой границы. Ограничения постепенно отменялись с осени 2016 года, запрет на ввоз томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017-го. С 1 ноября 2017 года Россия постепенно увеличивала квоту на импорт турецких помидоров с 50 тыс. т до 200 тыс. т. По данным Плодоовощного союза, Турция занимает второе место по объему ввоза томатов в Россию после Азербайджана. Так, в 2017 году Турция экспортировала в Россию 2 тыс. т томатов защищенного грунта, в 2019-м — 94 тыс. т.

