«Эко-культура» может вложить 30 млрд рублей в тепличный проект в Дагестане

К 2023 году компания планирует увеличить производство овощей до более чем 600 тысяч тонн «Эко-культура»

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» рассматривает возможность строительства тепличного комплекса площадью 200 га в Дагестане. Общая стоимость проекта составит до 30 млрд руб. Представитель компании рассказали о своих планах на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым, сообщается на сайте регионального агроведомства. Предполагается, что проект будет реализован в четыре очереди по 50 га каждая. Сроки реализации проекта и плановые объемы производства не уточняются. «Агроинвестор» направил запрос в компанию.



Как уточняет Минсельхозпрод Дагестана, представители инвестора посетили ряд муниципальных районов для отработки вопросов формирования земельного участка и изучения обеспеченности инфраструктурой. Глава ведомства отметил ценность проекта для социально-экономического развития региона и выразил намерение оказать компании всю необходимую поддержку в реализации проекта.



«Эко-культура» — один из лидеров по производству овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые агрокультуры — томаты, огурцы и листовой салат. На сайте холдинга говорится, что в его состав входят тепличные комплексы общей площадью 233,26 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях, цеха по фасовке овощей, распределительные центры, подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания. Согласно планам компании, в 2023 году площади ее тепличных комплексов с учетом проектов в России, Казахстане и Узбекистане превысят 1 тыс. га, годовой объем производства составит более 600 тыс. т.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что Дагестан — перспективный регион для такого проекта благодаря тому, что он расположен в благоприятной световой зоне с теплым климатом, что снижает энергозатраты. По его мнению, сложность реализации проекта может заключаться в нехватке крупных массивов земель из-за обилия горных территорий в республике, а также в слабой транспортной доступности, которая, впрочем, может быть улучшена инвестором. В целом возможность реализации проекта будет зависеть от стоимости энергоносителей и от того, в какие регионы будет поставляться продукция, так как европейская часть России имеет профицит тепличных предприятий (особенно в СКФО и ЦФО), прокомментировал Глушков «Агроинвестору».



Актуальность проекта в текущих рыночных условиях Глушков иллюстрирует на примере томатов: дешевые овощи могут заместить импортные, что будет способствовать выполнению госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Поэтому успех вложений будет зависеть в том числе от спектра производимой продукции. При этом Глушков характеризует ситуацию на рынке тепличных овощей как сложную: на фоне кризиса происходит падение спроса и оптовых цен, а также выбытие неэффективных теплиц ускоренными темпами.



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