«Эко-культура» перенесла запуск второй очереди тепличного комплекса «Тульский»

«Тульский» будет поставлять продукцию через распределительные центры агрохолдинга Е. Разумный

Строительство второй очереди тепличного комплекса «Тульский» холдинга «Эко-культура» планируется завершить летом следующего года. Работы уже начались, они финансируются за счет средств компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Тульской области. Запуск второй очереди тепличного комплекса на площади 26 га позволит увеличить производство на 18 тыс. т томатов и 2 тыс. т огурцов. Сейчас инвестор ждет открытия кредитной линии Сбербанка.



Ранее сообщалось, что вторая очередь тепличного комплекса будет сдана к концу 2020 года, третья — к концу 2021-го. Сейчас третья очередь проекта находится на стадии проектно-изыскательских работ. Весь тепличный комплекс будет занимать 78 га, валовой сбор овощей вырастет до 62,4 тыс. т в год. Первая очередь комплекса площадью 26 га была открыта в январе 2020 года, в нее было инвестировано 7,68 млрд руб. Ее производительность при выходе на полную мощность, по предварительным расчетам, составит около 22 тыс. т овощей в год.



«В тепличном хозяйстве установлена автоматизированная система управления новейшего поколения, которая гарантирует создание идеального микроклимата для выращивания овощных культур. Уровень досвечивания, режим влажности и температуры, содержание углекислоты и периодичность внесения удобрений — все эти параметры регулируются центральным компьютером, а оператор просто контролирует систему», — отмечает корпорация (цитата по «Интерфаксу»).



«Тульский» будет поставлять продукцию централизованно, через распределительные центры агрохолдинга «Эко-культура». Она будет представлена в крупных торговых сетях области и соседних регионов. Также рядом с теплицами планируется строительство распределительно-логистического центра с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции.



Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. В муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района Тульской области под проект выделили земельный участок площадью 160 га. Планируется, что общий объем финансирования превысит 24 млрд руб.



«Эко-культура» — один из лидеров по производству овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. По данным компании «Технологии Роста», «Эко-культура» занимает первое место в стране по производству томатов. На сайте холдинга говорится, что в его состав входят тепличные комплексы общей площадью 233,26 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях, цеха по фасовке овощей, распределительные центры, подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания. Согласно планам компании, в 2023 году площади ее тепличных комплексов с учетом проектов в России, Казахстане и Узбекистане превысят 1 тыс. га, годовой объем производства составит более 600 тыс. т.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что «Эко-культуру» отличает большой опыт работы, в том числе и с ритейлом. По ее мнению, планы холдинга будут успешно реализованы, несмотря на небольшой перенос сроков сдачи очередей «Тульского». Но с проектами других компаний дела обстоят намного сложнее: фактически из федеральных мер поддержки осталось только льготное кредитование.



По ее словам, рынок тепличной продукции в большинстве крупных городов уже сформирован и даже переходит к стадии совершенной конкуренции, поэтому новому игроку придется крайне сложно. «Пустующих ниш в мегаполисах не осталось. Они есть только на Крайнем Севере, в отдельных регионах Дальнего Востока. Там продукция нужна, но емкость рынка невелика», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, сейчас перспектива развития есть, как правило, только у тепличных проектов крупным групп — например, «Горкунов», «Долина овощей», «Эко-культура» и «Рост».



Главная проблема продажи тепличных овощей — снижение доходов населения и ограниченная работа HoReCa. После весеннего кризиса спрос постепенно восстанавливается, но HoReCa нескоро выйдет на прежние показатели закупок и предоставления услуг. «Если второй волны коронавируса не будет, то, возможно, к концу года объемы производства в HoReCa восстановятся. А если вторая волна будет, то, вероятно, можно будет ожидать банкротств отелей и общепита, которые также являются потребителями овощей», — заключает Решетникова.

