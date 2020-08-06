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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Аналитика

Рост площадей под теплицами замедлится в 2020 году

Карантинные ограничения затормозили планы по запуску теплиц, а банки стали более осторожны в выдаче кредитов

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Часть действующих теплиц будут приостанавливать производства
А. Гордеев
Часть действующих теплиц будут приостанавливать производства
А. Гордеев

Одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей АПК стало тепличное овощеводство. Весенние карантинные ограничения затормозили планы по запуску теплиц, а банки стали более осторожны в выдаче кредитов. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики» и АПК рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Тепличное овощеводство требует очень больших вложений, и крайне редко компании финансируют это направление полностью за свой счет, подчеркивает она.

Следствием этих факторов к концу года произойдет торможение роста площадей под теплицами (в 2019-м прирост составил 15%). «Это не только из-за заморозки проектов, но и из-за того, что часть теплиц не смогут пережить нынешнюю ситуацию», — добавляет Решетникова. По ее словам, проекты, которые находятся на финальной стадии, будут завершаться, а те, над которыми только начали работать, скорее всего, до конца этого года либо решат обанкротиться, либо перестанут выращивать продукцию.

Она также рассказала, что в последнее время в тепличных комплексах начали активнее выращивать томат: пять лет назад его доля в производстве тепличной продукции составляла 25%, к концу этого она будет на уровне 40%, а к 2024-му — 50%. «Производители понимают, что каким бы урожайным и пластичным не был огурец, невозможно только на нем строить работу <...>. Производство огурцов в теплицах снижает свою рентабельность», — говорит Решетникова.

Российские томаты вполне могут заменить турецкие, тем более, эта страна, как правило, импортирует самые дешевые и урожайные круглые сорта. Решетникова рассказывает, что еще четыре года назад турецкие томаты диктовали условия на российском рынке, но сейчас они потеряли свой вес и значение, даже несмотря на том, что последние два года их ввоз увеличивается. «Время Турции ушло, потому что ее место заняли, и в первую очередь, российские производители», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. «Турецкие томаты России не нужны, — говорил тогда депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. — Можно смело утверждать, жители России обеспечены томатом абсолютно разных видов по доступной цене».

Елизавета Литвинова 

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