Рост площадей под теплицами замедлится в 2020 году

Часть действующих теплиц будут приостанавливать производства А. Гордеев

Одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей АПК стало тепличное овощеводство. Весенние карантинные ограничения затормозили планы по запуску теплиц, а банки стали более осторожны в выдаче кредитов. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики» и АПК рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Тепличное овощеводство требует очень больших вложений, и крайне редко компании финансируют это направление полностью за свой счет, подчеркивает она.



Следствием этих факторов к концу года произойдет торможение роста площадей под теплицами (в 2019-м прирост составил 15%). «Это не только из-за заморозки проектов, но и из-за того, что часть теплиц не смогут пережить нынешнюю ситуацию», — добавляет Решетникова. По ее словам, проекты, которые находятся на финальной стадии, будут завершаться, а те, над которыми только начали работать, скорее всего, до конца этого года либо решат обанкротиться, либо перестанут выращивать продукцию.



Она также рассказала, что в последнее время в тепличных комплексах начали активнее выращивать томат: пять лет назад его доля в производстве тепличной продукции составляла 25%, к концу этого она будет на уровне 40%, а к 2024-му — 50%. «Производители понимают, что каким бы урожайным и пластичным не был огурец, невозможно только на нем строить работу <...>. Производство огурцов в теплицах снижает свою рентабельность», — говорит Решетникова.



Российские томаты вполне могут заменить турецкие, тем более, эта страна, как правило, импортирует самые дешевые и урожайные круглые сорта. Решетникова рассказывает, что еще четыре года назад турецкие томаты диктовали условия на российском рынке, но сейчас они потеряли свой вес и значение, даже несмотря на том, что последние два года их ввоз увеличивается. «Время Турции ушло, потому что ее место заняли, и в первую очередь, российские производители», — добавила она.



Ранее сообщалось, что Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. «Турецкие томаты России не нужны, — говорил тогда депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. — Можно смело утверждать, жители России обеспечены томатом абсолютно разных видов по доступной цене».

