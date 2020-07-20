ГК «Рост» купит тепличный комплекс в Белгородской области

Предложение по продаже действующих тепличных активов превышает спрос Pixabay

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Овощи Дальнего Востока» (входит в ГК «Рост») купить 100% предприятия «Теплицы Белогорья» в Белгородской области. Ходатайство о приобретении неуказанной доли было подано в начале июля, следует из документов ФАС.



Компания «Теплицы Белогорья» была создана в 2011 году. Комплекс занимает 38 га, овощи — томаты, огурцы, салаты — выращивают на 18,9 га, в том числе на 12,9 га — с системой досвечивания, говорится на сайте предприятия. Одним из основателей компании был экс-депутат Белгородской областной думы Александр Тарасов. После его смерти в 2017 году 67% акций в «Теплицах Белогорья» перешли к наследникам. По данным kartoteka.ru , сейчас в сумме 75% компании принадлежит Галине, Вячеславу, Роману и Анатолию Тарасовым, еще 25% — у Натальи Боровик. Все доли находятся в залоге у Сбербанка. Выручка компании в прошлом году составила 565,9 млн руб., чистый убыток — 463 млн руб.



ГК «Рост» (до 2019 года компания называлась «Технологии тепличного роста») была основана в 2013 году Сергеем Рукиным. До декабря 2016-го совладельцем группы был основатель Yota Сергей Адоньев, однако затем он продал свой пакет Рукину. По данным компании, у нее более 90 га теплиц в Подмосковье, Тюменской, Ростовской и Брянской областях, также строится два комбината в Тамбовской и Нижегородской областях. К 2022 году площадь теплиц планируется увеличить до 300 га. В прошлом году комплексы группы «Рост» собрали 108,8 тыс. т овощей.



В этом году процесс консолидации в тепличном секторе ускорился, что в том числе связано с ухудшением финансового положения компаний: сказалось падение спроса в период карантинных ограничений на фоне роста себестоимости производства. В апреле и мае выручка тепличных предприятий значительно сократилась, что ставит под угрозу реализацию и завершение инвестиционной фазы и фазы окупаемости для многих проектов, ряд комбинатов испытывают сложности с оплатой газа и энергоснабжения, обращает внимание президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. «В этом году активизации сделок M&A я не прогнозирую, но 2021 год, скорее всего, будет показательным в этом отношении. Именно на следующий год прогнозируется изменение состава собственников ряда предприятий», — прокомментировал он «Агроинвестору». Тепличная отрасль очень активно развивалась последние пять лет, в нее пришло много непрофильных инвесторов. Ряд из них эффективно развивают производство, у некоторых интерес пропадает. «Именно с этим я связываю ускорение процесса консолидации», — говорит Ситников. При этом, по его мнению, консолидация активов может дать конкурентное преимущество в условиях пандемии, насыщения рынка, а также ужесточения конкуренции в отрасли.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков ранее отмечал, что сейчас предложение по продаже действующих тепличных активов превышает спрос. При этом лидерам рынка может быть проще купить действующий комплекс, чем строить для расширения бизнеса новые площадки с нуля.



В этом году Минсельхоз ожидает рекордного объема производства тепличных овощей — не менее 1,25 млн т, что на 6,1% выше уровня 2019 года. По данным ведомства на конец июня, в зимних теплицах собрано 673,6 тыс. т овощей, что на 17% выше показателя 2019 года.

В мае стало известно, что агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) продал агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии. Покупателем стал Аслан Каракотов, занимающийся сельским хозяйством в Ставропольском крае. Стоимость сделки, оценочно, могла составить 1 млрд руб. Также в мае новым совладельцем «Агрокомбината "Московский"» стала структура, связанная с девелоперской группой «Абсолют». Она получила 35% предприятия.



Группа «Рост» в этом году также уже заключила сделку — в феврале она стала владельцем ООО «Агротехнологии», учрежденной для строительства тепличного комплекса в Ленинградской области. Компания «Агротехнологии» планировала запустить тепличный комплекс еще в 2018 году, но не продвинулась дальше разработки строительной документации и подготовки земельного участка. Представитель «Роста» тогда рассказывал «Коммерсанту», что покупка проработанного проекта позволит ускорить ввод комбината по выращиванию томатов, огурцов и салатов мощностью 7,1 тыс. т в год. Площадь комплекса составит 11 га. Еще от одной сделки — покупки у Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки — грибного проекта «Рост» в июне отказался.

