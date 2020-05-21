Агрохолдинг Владимира Евтушенкова продал тепличный комплекс «Южный»

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) продал агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии. Покупателем стал Аслан Каракотов, занимающийся сельским хозяйством в Ставропольском крае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Каракотова в том числе называют президентом ставропольской ГК АПК «Возрождение». Гендиректор «Степи» Андрей Недужко подтвердил «Коммерсанту» факт сделки, однако ее сумму раскрывать не стал. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что актив вряд ли может стоить больше 1 млрд руб.

Недужко рассказал «Коммерсанту», что теперь «Степь» сосредоточится на ключевых сегментах бизнеса — растениеводстве, агротрейдинге и молочном животноводстве, а средства, вырученные от продажи актива, направит на дальнейшее развитие, в том числе увеличение земельного банка. Так, «Степь» уже купила три сельхозпредприятия в Ставропольском крае, среди которых «Высоцкое» и молочно-товарная ферма «Чапаевское». Как ранее писал «Агроинвестор», прежним владельцем «Высоцкого» была АПК «Возрождение». Однако об обмене речь не идет, уточняет источник «Коммерсанта», знакомый с условиями сделок.

Правда, гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что сделка между «Степью» и «Возрождением» все же могла быть обменом активами. «Кроме того, это могут быть связи на уровне местных административных ресурсов, которые решили, что так будет лучше», — прокомментировала она «Агроинвестору».

По мнению Решетниковой, в целом продажа «Южного» была предсказуемой. Во-первых, это связано с тем, что «Степь», несмотря на то что давно владеет комбинатом, так и не провела его реконструкцию, хотя такие заявления были. Правда, агрохолдинг построил современный рассадный комплекс для круглогодичного выращивания. «Сам тепличный комплекс остался на том же уровне, от которого, по сути, надо было давно избавляться», — сказала Решетникова «Агроинвестору». Видимо, Владимир Евтушенков посчитал, что в этот актив не стоит вкладывать ресурсы, предполагает она. «Южный» не является их профильным активом, а работа в тепличной отрасли требует особых управленческих навыков, каналов сбыта, добавляет она.

При этом провести полную реконструкцию теплиц почти нереально — это слишком большие деньги, и, возможно, в нынешней ситуации не обоснованно, считает Решетникова. «Вполне вероятно, что «Южный» будет и дальше использоваться в том же режиме, что и сейчас. У комбината есть большой плюс — его расположение. В регионе вполне можно без досвечивания получать урожай 10 месяцев в год. Безусловно, не всех видов овощей, но в этом плане у них достаточно низкая стоимость производства. Эксплуатация этих теплиц возможна», — оценивает она.

Глушков считает, что вероятной причиной продажи «Южного» могла стать сложная ситуация в отрасли. Компаниям сейчас нужно окупать свои расходы: покупательская способность и оптовые цены падают, а энергозатраты растут, говорит он. По словам Глушкова, за пять лет расходы на газ выросли на 25%, на электричество — на 30%. «Отрасль сейчас является заложником тарифной политики государства. Оптовые цены на продукцию и без коронавируса снижаются из года в год на фоне увеличения производства, что логично, ведь это рынок, — рассказал Глушков «Агроинвестору». — Но у нас каждый год повышаются тарифы на газ и электричество. И это приводит к тому, что только новые и эффективные хозяйства могут выжить в такой ситуации, хотя у них тоже есть свои проблемы».

Агрокомбинат «Южный» занимает 144 га и является одним из самых больших тепличных хозяйств в России, однако производство составляет всего 45 тыс. т продукции в год (информация по сайту компании). По словам Глушкова, такой урожай может дать современный тепличный комплекс площадью в 45 га. «То есть урожайность на этом комбинате крайне низкая. Отсутствие систем досвечивания не позволяет ему производить продукцию в зимний период, — знает Глушков. — По сути получается, что это сезонные теплицы, которые конкурируют с парниками и открытым грунтом. Перевод же такой площади на современные технологии, позволяющие получать 100-150 кг продукции с квадратного метра в год, очень дорог. В итоге, я думаю, что вряд ли это была денежная и рыночная сделка из-за неэффективности данного предприятия».

«Степь» — один из крупнейших российских агрохолдингов, вошел в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей. Также в числе сельскохозяйственных активов «Системы» - доля в совместном предприятии RZ Agro (им корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус). По данным BEFL на май прошлого года, «Степь» и RZ Agro суммарно занимали 9-е место в списке крупнейших латифундистов России. В июне прошлого года АФК «Система» заняла второе место в рейтинге Forbes самых дорогих землевладений России, которые используются для ведения агробизнеса. На тот момент 412 тыс. га компании были оценены в 45,6 млрд руб.