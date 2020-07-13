«НК Лотос» запустит тепличный комплекс в Приморье

Компания планировала вложить в проект около 4,5 млрд рублей А. Гордеев

Первую очередь тепличного комплекса «НК Лотос» на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае планируется ввести в эксплуатацию в октябре этого года, сообщает «Интерфакс». Ее мощность составит 8,5 тыс. т продукции в год, что меньше ранее заявленных показателей. По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца, это связано с тем, что природного газа хватит только на 10 га теплиц, а это около 7-8,5 тыс. т продукции в год.



«Только сейчас, когда природный газ пришел в Приморье, появилась возможность выращивать здесь овощи, конкурентоспособные по цене. Только сейчас появились инвесторы, которые готовы инвестировать в тепличное производство при условии наличия объемов свободного газа», — сказал Бронц (цитата по «Интерфаксу»). Он также уточнил, что пока не удастся выпускать 25 тыс. т продукции на 30 га: газа для этого до 2023 года нет. «Это главный ограничитель. В Приморье газа еще недостаточно», — добавил министр.



Ранее сообщалось, что тепличный комплекс в «Михайловском» будет производить 25 тыс. т продукции в год — томаты, огурцы, зелень, салат, а в перспективе еще и цветочную продукцию — при инвестициях в 4,5 млрд руб. Проект разделен на три этапа, вторая и третья очереди будут введены в течение трех лет. Кроме теплиц комплекс включает склады, лабораторию, транспортно-логистический центр.



В начале этого года о планах построить тепличные комплексы в ДФО заявляли и другие компании, но были вынуждены отказаться от них из-за девальвации рубля, говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. «”НК Лотос» к тому моменту уже был на финишной прямой, а те три проекта только получили кредиты», — добавляет он.



Проект «НК Лотос» единственный крупный тепличный комплекс на Дальнем Востоке, что объясняется рядом особенностей края. Они связаны с логистикой и спросом: в регионе нет больших мегаполисов, которые бы обеспечили постоянное потребление продукции, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом отсутствие крупных проектов не является проблемой для региона: для него более актуальны локальные тепличные комплексы по 3-5 га, расположенные вблизи крупных городов. По мнению Решетниковой, такая модель является наиболее правильной не только для Дальнего Востока, но и для Крайнего Севера.



«Дальний Восток очень привлекателен для инвесторов: там хорошие оптовые цены на плодоовощную продукцию, и это единственный регион страны, который импортирует огурцы. Правда, там очень дорогие электричество и газ, но, насколько я знаю, региональные власти предпринимают усилия по снижению энерготарифов для тепличников и будут субсидировать эти расходы», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



При этом многие инвесторы, которые планируют работать на Дальнем Востоке, особенно, если их проекты находятся недалеко от границ, рассчитывают на экспорт в Китай или Японию. «Японии достаточно своей продукции, а Китай в довольно больших объемах везет к нам свои тепличные овощи, особенно перцы и салаты. Но, с другой стороны, есть ряд китайских мегаполисов, жители которых заинтересованы в органической продукции или с пометкой “эко”, — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. — Все-таки подавляющее большинство овощной продукции из Китая не выдерживает принятых у нас стандартов по безопасности, не говоря о вкусовых качествах». Глушков также говорит, что обеспеченные китайцы предпочитают импортные товары, так что в перспективе в Китай можно было бы вывозить премиальную продукцию.



В городах-миллионерах в Китае есть группы населения, которые готовы платить гораздо больше за экологически безопасную продукцию, но организовать экспорт овощей в Китай даже сложнее, чем вывезти свою продукцию в Европу с точки зрения скорости решения возникающих вопросов, продолжает Решетникова. Так, если фура с овощами встанет на границе, и ее по каким-либо причинам не будут растаможивать, то товар быстро пропадет, что сразу приведет к прямым убыткам.



К границам ДФО также примыкает Монголия. Там своих теплиц практически нет, но и менталитет потребления значительно отличается от российского и даже китайского — жители страны почти не употребляют продукцию «фреш». Также есть Казахстан: хоть он и несколько удален от ДФО, жители страны вполне платежеспособны, также там есть свои тепличные комплексы, в том числе современного типа, говорит Решетникова. «Это страна интересна, но Казахстан все-таки далековат от ДФО. Я бы не сказала, что у теплиц на Дальнем Востоке есть существенный экспортный потенциал, нужно рассматривать реализацию продукции в своих регионах», — заключила она.



«НК Лотос» было зарегистрировано в 2018 году. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб., бенефициаром компании является Никита Олегович Кожемяко (нынешним губернатором Приморского края является Олег Кожемяко). Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, следует из информации в kartoteka.ru .

