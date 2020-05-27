У агрокомбината «Московский» появился новый совладелец

Новым совладельцем АО «Агрокомбинат "Московский"» стала структура, связанная с девелоперской группой «Абсолют». Вместо кипрской Plainwell Trading Ltd. владельцем 35,39% комбината стала Novowise Holdings Ltd., также зарегистрированная на Кипре, говорится в сообщении компании. Последнему офшору принадлежит 49,99% в ООО «Первый Московский» — это проект девелоперской ГК «Абсолют», основным владельцем которой является Александр Светаков, пишет «Коммерсантъ». Бенефициар Novowise Holdings — гражданин Испании Илья Вальдес Комаров, следует из данных сервиса «Наш.Дом.РФ». Владелец Plainwell Trading неизвестен.



Несколько лет назад сообщалось, что «Московский» может передать «Абсолюту» 50 га под строительство жилья. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник пишет, что вхождение структур «Абсолюта» в капитал комбината могло потребоваться для развития этих планов: «Московский» постепенно выводит из оборота устаревшие теплицы, на месте которых и может появиться жилье.



В теплицах «Московского» четвертого поколения, которые занимают около 15 га, выращивают только салаты и цветы. Площадь старых теплиц комбината составляет около 60 га, хотя ранее она достигала примерно 115 га. «То есть старые теплицы и так постепенно выводятся из строя. Понятно, что они не отвечают требованиям текущего рынка, и их фактически уже даже нельзя модернизировать», — пояснила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



Как только старые теплицы «Московского» закроют, комбинат, скорее всего, почти перестанет выпускать томаты, баклажаны, огурцы, а сосредоточится на самом высокорентабельном именно для него — зелени, салатах и цветах в горшках, считает Решетникова. «Земля в Москве очень дорогая, и выгоднее использовать ее для строительства недвижимости, чем выращивать какие-либо агрокультуры», — добавляет она.



Возможный снос старых теплиц «Московского» никак не отразится на рынке, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Во-первых, из-за их крайне низкой урожайности — около 30 кг/кв. м огурцов в год. Во-вторых, все близкие к Москве регионы стараются продавать свою продукцию именно в столице. «В Москве тепличному комбинату нецелесообразно работать из-за очень дорогих земель. Вообще не вижу смысла в сельскохозяйственной деятельности в Москве, город не заинтересован в развитии сельского хозяйства», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



Ситуация в тепличной отрасли очень тяжелая: ежегодно растут затраты, а оптовые цены падают, следствием чего становится уход с рынка слабых игроков. «Мы это уже наблюдаем. Я говорю про «Южный», «Московский» и другие комплексы, которые тоже будут закрываться или продаваться», — добавляет Глушков. По его словам, в нынешних условиях смогут выжить только самые современные теплицы с высокой урожайностью, но и им тяжело из-за кредитной нагрузки. Отрасль тепличного овощеводства очень пострадала не только из-за коронавируса, но и объективных факторов — увеличения производства и усиления конкуренции, заключает Глушков.



В начале мая Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы сообщал, что «Московский» ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 30 тыс. кв. м. По словам руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, здесь будут выращивать томаты, огурцы и рассаду.



Агрокомбинат «Московский» был основан более 40 лет назад. Сейчас он специализируется на производстве и реализации свежих салатов и зелени в горшочках, овощей, горшечных декоративно-цветущих растений, ампельных декоративно-цветущих растений, рассады однолетних цветов, овощей, живых букетов. Ранее комбинат управлял теплицами на 115 га, на конец 2019 года осталось 73 га, говорится на сайте компании.

