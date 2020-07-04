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Новые вызовы для экономики и АПК

Рынки

Производители ягод теряют урожай

В этом году валовой сбор ягод в России может оказаться на 10-20% меньше, чем в 2019-м

Елена Максимова

| Агроинвестор |

У производителей ягод есть проблемы с реализацией продукции
Pixabay
У производителей ягод есть проблемы с реализацией продукции
Pixabay

В этом году валовой сбор ягод в России будет на 10-20% меньше, чем в 2019-м, прогнозирует Ягодный союз. На урожай негативно повлияли два фактора: неблагоприятные погодные условия и карантинные ограничения, рассказала «Агроинвестору» гендиректор союза Ирина Козий. В южных регионах страны в конце апреля-начале мая растения пострадали из-за заморозков, а холодная погода и обильные дожди в начале лета погубили много ягод: они поражались грибковыми заболеваниями, средств защиты от которых в России нет из-за крайне сложной и дорогой процедуры регистрации, поясняет она.

Также хозяйства столкнулись с нехваткой рабочей силы: сезонные рабочие не могли въехать в страну из-за закрытия границ на фоне COVID-ограничений. «Недавно правительство все же разработало решение, позволяющее организовать точечный въезд отдельных квалифицированных кадров. Ягодный союз благодарен Минсельхозу, который подключился к решению этого вопроса. Однако сезон сбора ягод во многих регионах почти закончился, и для большинства предприятий это решение запоздало», — отмечает Козий. В итоге, по оценке союза, в этом году в товарном секторе будет собрано 15-17 тыс. т ягод. В 2019-м, по данным компании «Технологии Роста», урожай составил около 19 тыс. т.

Однако даже собранные ягоды производителям не так просто продать. В частности, некоторые южные регионы не могли вывезти ягоду с полей, поскольку из-за карантинных ограничений были перекрыты дороги. Также наблюдались перебои в работе рынков. В Москве в этом году не согласована работа сезонных торговых точек для реализации ягод — ранее в столице их было около 150 каждый год. «Наш союз обращался с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой возобновить работу точек по продаже ягод, однако пока никаких действий для этого не предпринимается. А это значит, что значительная часть урожая — около 500 т — у производителей просто пропадет, так как ягоды не будут проданы вовремя», — делится Козий.

Ягодный союз просит столичного мэра рассмотреть возможность работы торговых точек для продажи клубники в июле 2020 года или выделить местным производителям достаточное количество мест для ежедневной торговли в ином формате, говорится в письме, датированном 29 июня (копия есть у «Агроинвестора»). В текущем сезоне хозяйства Московской области и ближайших регионов полностью лишены возможности прямой продажи ягодной продукции москвичам, подчеркивают авторы обращения. «Формат ярмарок выходного дня не подходит участникам ягодной отрасли в связи с коротким сезоном реализации, не совпадающим с циклом подачи заявок на участие в ярмарках, ежедневным сбором урожая и крайне коротким сроком хранения продукции, требующим немедленной продажи всего собранного урожая за один-два дня», — пишет союз. При этом производители ягод не могут окупить инвестиции в закладку плантаций и работы по уходу за ягодными насаждениями, и будут вынуждены сократить производство и уволить часть сотрудников, предупреждают авторы письма.


«Сейчас крупнейшим производителем клубники в России является «Совхоз имени Ленина» - подмосковное предприятие выращивает больше этой ягоды, чем весь Краснодарский край, — рассказывает гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. — В этом году предприятие получило высокий урожай ягод, однако власти Москвы и Подмосковья не выдают ему разрешение на реализацию продукции, а ведь ягоды не могут храниться долго — если их не продать сразу, они испортятся». При этом именно Москва и Подмосковье являются основным регионом потребления ягод, поскольку здесь выше платежеспособный спрос, а ягоды пока остаются продуктом премиального сегмента, обращает внимание она.

По данным Минсельхозпрода Московской области, с начала сезона в регионе собрали около 450 т клубники, в том числе 400 т — в «Совхозе имени Ленина». «Купить клубнику можно непосредственно в хозяйствах сбора ягоды и на организованных площадках в Подмосковье и столице. Цены варьируются в пределах 350-400 руб./кг», — говорит глава ведомства Андрей Разин. В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тыс. т клубники, в этом году планируется увеличить показатели.


В целом, по оценке «Технологий Роста», производство ягод в России увеличивается — в этом году в мае-июне на прилавках было значительно больше отечественной продукции, чем в аналогичный период прошлого года. И сегменту есть, куда расти, причем речь о производстве как в открытом, так и закрытом грунте. «Потенциал расширения производства в закрытом грунте составляет около 100 тыс. т, в открытом — еще больше», — считает Решетникова. 

В последние годы, по данным «Технологий Роста», в Россию традиционно ввозится не менее 50 тыс. т свежих ягод, в прошлом году объем импорта составил 59 тыс. т, включая 45 тыс. т клубники. Второе место занимает голубика — ее привезли 5 тыс. т, доля остальных ягод — смородины, малины, ежевики — в общем объеме поставок еще меньше — 1-3 тыс. т. В денежном выражении объем импорта ягод превысил $137 млн, оценивает Решетникова. «Основную часть всего импорта могли бы заместить российские производители. Однако не все из ввозимых ягод в России могут выращиваться круглый год в открытом грунте, как в других странах, поэтому в межсезонье часто их дешевле импортировать», — говорит эксперт.

По ее словам, в России есть лишь несколько тепличных комбинатов, выращивающих ягоды в закрытом грунте круглый год. Среди них — новое предприятие «Вкус Ставрополья», которое поставило первую ягоду в торговые сети в апреле. Также ягодные теплицы есть у крупных производителей овощей закрытого грунта, таких как ТК «Майский», агрокомбинат «Московский», «Арокультура», «Родина», «Тепличное», ТК «Белореченский», ТК «Высоковский». Однако выделенные под ягоды мощности не превышают 0,4-0,6 га в каждом комбинате.

Также есть производители, которые выращивают ягоды в осенних туннельных теплицах в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, на Кубани, в Подмосковье. Недавно компания «Рассвет», созданная совладельцами холдинга «АФГ Националь», начала выращивать ягоды в Нижегородской области под торговой маркой «Сергачская ягода». Предприятие производит продукцию до сентября, а не круглогодично, уточняет Решетникова.

Елена Максимова 

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