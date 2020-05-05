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Рынки
Урожай ягод в 2020 году достигнет 19 тысяч тонн
Агроинвестор
5 мая 2020
По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году урожай ягод в товарном секторе (сельхозорганизации, КФХ и индивидуальные предприниматели) составит 19 тыс. т, что на 1,6%, или 0,3 тыс. т, больше, чем в прошлом году
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: Pixabay

По сравнению с 2018-м производство увеличится на 20% (3,2 тыс. т). В основном в России выращивают садовую землянику (клубнику), смородину, малину, крыжовник, облепиху, голубику и жимолость.

В прошлом году, по данным министерства, регионами — лидерами по производству ягод в товарном секторе стали Кабардино-Балкария, Алтайский край, Орловская и Московская области, а также Краснодарский край. На Кубани в прошлом году урожай ягод стал самым большим в регионе за последние 10 лет. В 2020-м на поддержку садоводства, в том числе на закладку и уход за ягодниками, в крае будет направлено около 800 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Ряд регионов развивает производство не только в традиционных ягодниках, но и в тепличных комплексах. Так, в Подмосковье с этого года начали выращивать ягоды в теплицах: у «Агрокультура групп» в планах тепличный комплекс площадью 20 га по выращиванию клубники и других ягод, круглогодично выращивать ягоды начнет «ТК Совхоз Электростальский» (компания рассчитывает производить около 3,5 тыс. т клубники в год), заняться выращиванием ягод может комплекс «Богородские овощи». Первый урожай собрало одно из крупнейших предприятий республики Крым — «Ягодная поляна» (5 га). Крупный проект по выращиванию ягод в теплицах реализуется в Ставропольском крае — компания «Вкус Ставрополья» в декабре 2019 года запустила комплекс площадью 6 га, где планирует собирать 840 т клубники в год. 

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