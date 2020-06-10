В Подмосковье начали сбор клубники

В Московской области стартовал выборочный сбор клубники. Так, на предприятии «Русская ягода» в Луховицах собрали первые 2 т, к концу сезона урожай должен составить 250-300 т. «Коломенская ягода» и «Непецино» из городского округа Коломна тоже приступают к сбору. Ранний сбор клубники начинается в Институте садоводства и питомниководства в Ступине. Совхоз имени Ленина, который выращивает садовую землянику на территории более 100 га, начнет сбор после 20 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «Активный сбор клубники в Подмосковье начнется в конце следующего месяца. Примерно 20-25 июля наша ягода начнет вытеснять привозную. Клубника будет радовать потребителя до августа», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин (цитата по сайту пресс-службы ведомства).



В Московской области насчитывается восемь крупных производителей клубники в открытом грунте. Из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на выращивании рассады. В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тыс. т клубники. По словам Разина, в этом году в планах сельхозпроизводителей увеличить показатели.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что урожай клубники в этом году в Подмосковье будет на уровне 1,1-1,2 тыс. т, из которых не менее 900 т будет собрано в Совхозе имени Ленина. «Такой высокий урожай будет возможен благодаря тому, что сейчас идет очень активное и хорошее цветение. Также в ближайшее время ожидается хорошая погода, и, если через две недели резко не пойдут дожди или град, сборы будут очень высокими», — прокомментировала она «Агроинвестору». Однако время для сбора клубники в регионе пока не пришло, продолжает Решетникова. По ее словам, активная работа может начаться не раньше начала июля. Те 2 т садовой земляники, что были собраны на «Русской ягоде», вероятно, были получены в результате эксперимента: производитель укрыл ее на небольшой площади.



В это время в столичном регионе обычно активно идет продажа краснодарской и ставропольской ягоды, но из-за неблагоприятных погодных условий сбор клубники в этих регионах в текущем сезоне не был высоким. Кроме того, проблемы связаны со сложностям в логистике, вызванными карантинными ограничениями. «К сожалению, в этом году ставропольской и краснодарской ягоды очень мало», — добавляет Решетникова. По ее словам, сейчас 95% клубники, которая продается в Москве и Подмосковье, импортная — в основном из Сербии.



Первые урожаи клубники в России были собраны в Крыму, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. Продукция пользуется спросом, несмотря на то что есть импортные ягоды, которые ввозятся круглый год. В итоге российским производителям клубники в начале этого сезона удалось заработать — килограмм в опте стоил около 300 руб., говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «А сейчас уже начали подключаться и другие регионы, в том числе и Подмосковье, но я сомневаюсь, что там идет сбор ягоды в открытом грунте, скорее всего, пока идет ягода из парников», — добавляет он.



По словам Глушкова, пока не стоит ждать значительного роста производства клубники в России, так как оно сезонное. Если и говорить об увеличении сборов, то, в первую очередь, это возможно в южных регионах страны. «Когда клубника в Подмосковье начинает созревать, цены уже падают. То есть это не настолько выгодно, как выращивать южные ягоды, которые могут конкурировать с импортными — греческими и турецкими», — уточняет он.



На юге России сбором клубники, как правило, занимаются местные жители, так что проблем со штатом сезонных рабочих нет, как, например, в некоторых странах Евросоюза. «Тем более, и ягод в этом году было меньше», — добавляет Решетникова. Глушков также говорит, что участники рынка в этом сезоне не сообщали о проблемах со сбором ягод.

