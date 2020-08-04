Первую очередь тепличного комплекса «Мичуринский» запустят в этом году

Площадь первой очереди — 30 гектаров, весь комплекс должен занять около 100 гектаров Pixabay

Запуск первой очереди тепличного комплекса «Мичуринский» в Тамбовской области (входит в группу компаний «Рост») площадью 30 га запланирован на четвертый квартала этого года, сообщает Минсельхоз региона. СМИ ранее писали, что после ввода первой очереди, в которую входят рассадное отделение, три теплицы и энергоцентр, объем производства овощей составит 17 тыс. т в год. По словам губернатора области Александра Никитина, запуск предприятия позволит на 100% насытить внутренний рынок тепличных овощей.



На сайте группы «Рост» сообщается, что все производственные площади нового комплекса будут оборудованы системой искусственного досвечивания и полностью автоматизированным управлением микроклиматом. Технологически комплекс будет отличатся от предыдущего поколения теплиц применением 8-миметрового конструктива, что позволяет создать более ровный микроклимат внутри теплицы. После запуска всех трех очередей предприятие станет одним из крупнейших современных тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в России, отмечает Минсельхоз региона. Общая площадь комплекса составит 92 га (по данным группы, 99,7 га), производство овощей — 100 тыс. т в год, сообщает агроведомство.



Запуск «Мичуринского» дважды переносился из-за сложности проекта, но сейчас работы на комбинате активно ведутся, и первая очередь действительно должна начать работать в конце этого года, знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Однако, несмотря на большой опыт работы «Роста» в отрасли, отлаженный сбыт и долговременные контракты с ритейлом, наличие оптово-распределительного центра в Подмосковье, продукции с нового комплекса будет сложно занять свое место на полке: конкуренция между производителями тепличных овощей в Центральном федеральном округе (ЦФО) с каждым годом усиливается, особенно — по огурцу, прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Кроме того, сильна и региональная конкуренция, так как в Тамбовской области работает АО «Тепличное». Но опыт работы «Роста» — это большой плюс, благодаря которому «Мичуринскому» будет намного проще, чем локальным тепличным комбинатам, которые могут работать только с местными оптовиками, считает она.



ГК «Рост» (до 2019 года компания называлась «Технологии тепличного роста») была основана в 2013 году Сергеем Рукиным. До декабря 2016-го совладельцем группы был основатель Yota Сергей Адоньев, однако затем он продал свой пакет Рукину. По данным компании, у нее более 90 га теплиц в Подмосковье, Тюменской, Ростовской и Брянской областях, также строится два комбината в Тамбовской и Нижегородской областях. К 2022 году площадь теплиц планируется увеличить до 300 га. В прошлом году комплексы группы «Рост» собрали 108,8 тыс. т овощей.

В апреле оптовые цены на огурцы падали на 20% по отношению к 2019-му, на томаты —на 5-10%. Это происходило, в первую очередь, из-за того, что сетевой ритейл сильно давил на закупочные цены, так как опасался не продать большую часть продукции из-за снижения потребительского спроса. Кроме того, сегмент HoReCa весной почти приостановил закупки. Но в июне цены выровнялись по отношению к прошлому году и даже выросли на 3-7%, продолжает Решетникова. По ее словам, по итогам июля-августа цены будут выше прошлогодних на 5-10%.



«С января по апрель тепличные комплексы получают самую большую маржу в году, а летом, даже несмотря на рост цен, который мы наблюдаем сейчас, маржинальность фактически самая низкая по году, так как приходится конкурировать с овощами открытого грунта и личными хозяйствами. Думаю, что нынешнее увеличение цен позволит поддержать status quo, и просто окупить все затраты», — прокомментировала Решетникова. Смогут ли тепличные предприятия заместить свои потери до конца года — вопрос сложный, но если второй волны пандемии не будет, то, скорее всего, им это удастся, добавляет она.



Конкуренция сильно влияет на цены на тепличную продукцию, однако до сих пор остаются регионы, где своих тепличных комплексов нет, и они зависят от зарубежного импорта либо поставок из других регионов. По словам Решетниковой, почти все регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера являются дефицитными с точки зрения локального обеспечения, и там нужно развивать отрасль тепличного овощеводства.



Строительство новых комплексов в центре страны будет выгодно для потребителей, так как цены продолжат снижаться, но невыгодно для уже действующих комплексов, которые будут еще сильнее конкурировать между собой. Сейчас вопрос заключается в том, как повысить эффективность бизнеса: контролировать расходы, оптимизировать процессы, управление, искать новые продукты и виды предложения, совершенствовать систему сбыта. «Это очень важные факторы, которые выходят на первое место в условиях совершенной конкуренции, к которой стремительно приближаются рынки Центрального и Северо-Западного федеральных округов», — говорит Решетникова.



Однако, несмотря на активно растущее производство тепличной продукции, импорт овощей в Россию сохраняется. Например, в прошлом году в страну ввезли около 550 тыс. т томатов и 100 тыс. т огурцов. По итогам 2020-го импорт томатов может снизиться на 15% по сравнению с 2019-м. Решетникова считает, что российские производители вполне могли бы заместить большую часть импорта, но это некорректно с точки зрения рынка.

