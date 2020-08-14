Михаил Мишустин обещает поддержать дальневосточные тепличные комплексы

Основная задача — создать приемлемые условия для инвестиций в строительство тепличных комплексов Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыри (Чукотский автономный округ), где выращиваются зелень и огурцы. В 2019 году там было произведено 8 т овощной продукции, сейчас строится второе здание, что позволит увеличить валовой сбор до 27 т в год. Как сообщили Мишустину владельцы комплекса, их тепличные огурцы стоят 480 руб./кг, а привозные — 600 руб., пишет «Коммерсантъ».



«Сто процентов — овощи должны быть местные, этот проект — якорь, и мы его двигаем», — сказал глава правительства. «Двигать» его планируется с помощью господдержки: Мишустин предложил обсудить с Минсельхозом и Минфином, в частности, возможность субсидирования процентной ставки по кредитам и возмещения капитальных затрат.



«Мы не оставим эту ситуацию, я обещаю. Мы приедем в Москву, соберемся с [главой Минсельхоза] Дмитрием Патрушевым и [министром финансов] Антоном Силуановым, точно поддержим субсидирование процентной ставки, точно поможем всем, чем можем, в том числе и по инфраструктуре, и посмотрим, что по капексам можно сделать. Главное, чтобы проект шел, чтобы вам помогали, проект надо масштабировать более активно», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС).



Отраслевые аналитики надеются, что визит премьер-министра усилит господдержку для тепличной отрасли. Вопрос обеспечения региона овощами закрытого грунта стоит довольно остро из-за ряда его особенностей. Во-первых, это низкая плотность населения, что усложняет логистику, а тепличную продукцию долго хранить нельзя, то есть могут быть проблемы со сбытом. «В любом случае тепличные овощи там будут дороже, чем в центральной России», — уточняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



Также далеко не во всех районах ДФО есть достаточные условия для подключения к электросетям и газификации, а без такой инфраструктуры выращивание овощей невозможно, так как для него нужны круглогодичные зимние теплицы со светокультурой, отопление. «В макрорегионе слабо развито производство из-за дорогих энергоресурсов и ограниченного спроса. Поэтому основная задача в том, чтобы создать приемлемые условия для инвестиций в строительство тепличных комплексов, реализация которых в перспективе приведет к снижению цен и увеличению спроса на продукцию», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. При этом компании тепличного сектора готовы работать в ДФО, если меры господдержки будут усилены, добавляет он.



По словам Решетниковой, инвесторы интересуются этими регионом, так как в других (за исключением Крайнего севера) более жесткая конкуренция и не такие высокие цены. Простимулировать развитие отрасли в округе могла бы помощь властей в подключении комплексов к инженерной инфраструктуре, считает она.



Основная проблема тепличного бизнеса на Дальнем Востоке — очень высокие тарифы на электроэнергию, до 6 руб./кВт и выше, в то время как в Центральном федеральном округе тепличные комплексы часто имеют льготные тарифы по 2 руб./кВт, рассказал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При необходимости досвечивать агрокультуры большое число часов в году (а Дальний Восток — не самая благоприятная зона с точки зрения температур и солнечной энергии), себестоимость томатов и огурцов становится очень высокой, при этом из Китая идет довольно дешевый импорт. Таким образом, местное производство неконкурентоспособно, в результате чего на полках городов ДФО встречаются томаты даже агрохолдинга «Московский», говорит он.



Дополнительной проблемой для выращивания томатов и огурцов на Чукотке является ее сложная логистическая доступность. Это не только увеличивает итоговую стоимость продукции, но и фактически снижает ее качество, потому что томаты очень чувствительны к доставке.

В городах ДФО всегда есть спрос на фреш и супер-фреш продукцию, а если говорить о селах региона, то там он либо отсутствует, либо низкий. Это связано и с тем, что такие товары не являются традиционными для местных жителей, продолжает Решетникова. Однако еще 30 лет назад и в других регионах страны не было культуры круглогодичного потребления овощей, ягод, зелени. «А сейчас сложно представить себе человека в центральной России, который не покупает огурцы и томаты в январе-феврале. То есть культура потребления меняется, развивается с поступлением на рынок этого продукта», — добавляет она.



В марте этого года вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минвостокразвития и Минсельхозу разработать программу повышения продовольственной безопасности в округе через меры господдержки. Однако летом стало известно, что Минсельхоз и Минвостокразвития не пришли к согласованной позиции по поводу развития производства овощей на Дальнем Востоке. Агроведомство считает существующую поддержку овощеводства эффективной, в том числе для регионов ДФО, в этом с ним солидарен Минфин.

