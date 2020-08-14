Крымская компания вложит более 260 млн рублей в производство тепличной клубники в Подмосковье

Урожай клубники в Подмосковье в этом году может быть на уровне 1,1-1,2 тысяч тонн Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Крымская компания «Ягодная поляна» вложит 261 млн руб. в строительство тепличного комплекса по выращиванию клубники в Подмосковье. Инвестор уже получил в аренду без проведения торгов два земельных участка в городском округе Воскресенск, следует из документа, опубликованного на интернет-портале регионального кабмина. Предполагается, что в теплицах будут производить 420 т клубники в год. Начать возведение комплекса планируется в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021-го.

Вложения в производство и переработку ягод высоки, при этом инвестиции долго окупаются, ранее рассказывала «Агроинвестору» представитель Ягодного союза. На прибыль влияет множество факторов поэтому спрогнозировать ее сложно, а государственная поддержка отрасли ничтожно мала. В результате для крупных инвестиционных компаний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. «Ведь для инвестора самый важный критерий — предсказуемость возврата инвестиций за достаточно короткий период (обычно шесть-восемь лет), а в случае с ягодными проектами никаких гарантий быть не может», — говорила представитель союза.

В этом году урожай клубники в Подмосковье будет на уровне 1,1-1,2 тыс. т, из которых не менее 900 т будет собрано в Совхозе имени Ленина, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

Аналитики считают, что в целом урожай товарных ягод в этом году будет ниже, чем в прошлом, хотя по состоянию на 4 августа он и превышал прошлогодний показатель на 35%. Так, по оценке «Технологий Роста», производство составит 18 тыс. т против 18,7 тыс. т годом ранее. По словам Решетниковой, в то время как в Краснодарском крае производство сократилось из-за возвратных заморозков и града, в Подмосковье урожай, наоборот, хороший. По прогнозу Ягодного союза, урожай ягод в этом году будет примерно на 20% ниже, чем в 2019-м, хотя некоторые хозяйства, которые закладывали новые плантации под урожай 2020-го, возможно, и нарастят производство.

«Ягодная поляна» занимается выращиванием ягод с 2011 года. В Крыму теплицы компании занимают 5 га, за сезон она собирает около 25 т/га клубники. По информации kartoteka.ru , выручка компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 100 тыс. руб., чистая прибыль — 7 тыс. руб. О том, что компания намерена построить теплицы для выращивания ягод в Подмосковье, Минсельхозпрод региона сообщил в конце апреля, сумма инвестиций в проект тогда не уточнялась. В начале августа СМИ писали, что Министерство сельского хозяйства Карелии готово поддержать первый в республике проект по выращиванию тепличной клубники в регионе, который хочет реализовывать «Ягодная поляна».