Правительство расширит поддержку экспорта сельхозпродукции

К 11 октября объем агроэкспорта достиг $20,7 млрд Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому больше сельхозпроизводителей смогут получать субсидии на сертификацию продукции, поставляемой за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Теперь поддержку от государства смогут получить сельхозпроизводители, которые поставляют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно. Решение поможет расширить число получателей господдержки и увеличить объем экспортных поставок.



Субсидия будет предоставляться на основании соглашения, в котором предусматривается согласие организации на проведение проверок Минсельхозом и уполномоченным органом государственного финансового контроля.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, данная мера может поспособствовать росту экспорта продукции АПК со стороны небольших компаний. Для крупных экспортеров затраты на сертификацию довольно несущественны и не являются фактором принятия решения о выходе на внешний рынок. «Несомненно, радует многосторонность государственной поддержки российского экспорта, однако основная поддержка должна способствовать изменению имиджа России за рубежом: чтобы нашу страну воспринимали не только как нефтяную бочку и производителя автомата Калашникова, но и как производителя качественной пищевой продукции», — сказал Никиточкин «Агроинвестору».



Для проведения этой работы необходима полноценная государственная стратегия переформатирования имиджа, которая требует колоссальных инвестиций, считает эксперт. По его мнению сейчас стратегия развития агроэкспорта до 2024 года фокусируется на других вопросах: на росте товарной массы, на развитии инфраструктуры, на снятии торговых барьеров — на том, что улучшит предложение отечественной продукции, а не спрос на нее.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», с начала года по 11 октября вывоз сельхозтоваров увеличился на $2,5 млрд относительно аналогичного периода прошлого года и составил $20,7 млрд. Наиболее высокий рост показала мясная и молочная продукция (+47%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (+18%), продукция масложировой отрасли (+17%), зерновые (+12%), прочая продукция АПК (+33%).

