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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

По мнению аналитиков, скачок произошел исключительно из-за роста цен на сырье

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз не прогнозирует дефицита подсолнечного масла
Е. Егоров
Минсельхоз не прогнозирует дефицита подсолнечного масла
Е. Егоров

Цены на подсолнечное масло обновили рекорд, достигнув 74,2 тыс. руб. за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Только за прошлую неделю внутренние котировки выросли на 6,6%, сообщается в обзоре аналитического центра «СовЭкон». Прошлый рекорд был на уровне 71 тыс. руб./т. Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло. По данным аналитиков, экспортные котировки продолжили быстрый рост: российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB. Также «СовЭкон» зафиксировал увеличение стоимости подсолнечника. «Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1,3 тыс. руб./т до 30,8 тыс. руб./т (без НДС)», — сравнили аналитики. Они отмечают, что поначалу часть переработчиков старались занизить закупочные цены на сырье, ссылаясь на большие запасы и достаточное предложение, однако во второй половине прошлой недели многие из них стали активно повышать цены. В итоге они поднялись на 2-4 тыс. руб./т к предыдущей неделе после просадки.

Как рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, скачок цен на масло произошел исключительно из-за роста цен на подсолнечник. Его запасы у переработчиков хранятся в течение одного-двух месяцев, в связи с тем, что стоимость очень высокая, больших запасов нет. Формированию запасов препятствует политика сельхозпроизводителей, которые придерживают масличные и не продают их, объясняет он. Мальцев уточняет, что эта ситуация не повлияла на экспорт, и он идет в стандартном режиме.

Аналитики «СовЭкона» ожидают, что такая динамика на рынке подсолнечника сохранится — этому будут способствовать рекордные цены на масло и оживление закупок маслозаводов. Однако в последние дни наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и снижения мировых цен на пальмовое и соевое масла. Несколько улучшились и виды на российский урожай подсолнечника  - в начале октября «СовЭкон» повысил прогноз сбора на 0,4 млн т до 12,2 млн т (15,4 млн т в 2019 году). По данным Минсельхоза на 19 октября, подсолнечник обмолочен с 7,1 млн га, собрано 11,4 млн т — примерно на 1 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составляет 16 ц/га против 19,2 ц/га в это время год назад.

Ранее Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, предлагается запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. Также союз считает важным ограничить объем вывоза подсолнечника и рапса «объемом произведенного заявителем сельхозпродукции в истекшим календарным году накопительным итогом». По мнению участников союза, это позволит не допустить практику косвенного субсидирования перерабатывающей промышленности стран покупателей за счет средств бюджета, направляемых на поддержку растениеводства в России.

Между тем, Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения экспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. По прогнозу ведомства, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%.

Екатерина Шокурова 

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