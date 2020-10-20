В России рекордно подорожало подсолнечное масло

Минсельхоз не прогнозирует дефицита подсолнечного масла Е. Егоров

Цены на подсолнечное масло обновили рекорд, достигнув 74,2 тыс. руб. за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Только за прошлую неделю внутренние котировки выросли на 6,6%, сообщается в обзоре аналитического центра «СовЭкон». Прошлый рекорд был на уровне 71 тыс. руб./т. Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло. По данным аналитиков, экспортные котировки продолжили быстрый рост: российское подсолнечное масло подорожало на $35 до $960/т FOB. Также «СовЭкон» зафиксировал увеличение стоимости подсолнечника. «Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1,3 тыс. руб./т до 30,8 тыс. руб./т (без НДС)», — сравнили аналитики. Они отмечают, что поначалу часть переработчиков старались занизить закупочные цены на сырье, ссылаясь на большие запасы и достаточное предложение, однако во второй половине прошлой недели многие из них стали активно повышать цены. В итоге они поднялись на 2-4 тыс. руб./т к предыдущей неделе после просадки.



Как рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, скачок цен на масло произошел исключительно из-за роста цен на подсолнечник. Его запасы у переработчиков хранятся в течение одного-двух месяцев, в связи с тем, что стоимость очень высокая, больших запасов нет. Формированию запасов препятствует политика сельхозпроизводителей, которые придерживают масличные и не продают их, объясняет он. Мальцев уточняет, что эта ситуация не повлияла на экспорт, и он идет в стандартном режиме.



Аналитики «СовЭкона» ожидают, что такая динамика на рынке подсолнечника сохранится — этому будут способствовать рекордные цены на масло и оживление закупок маслозаводов. Однако в последние дни наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и снижения мировых цен на пальмовое и соевое масла. Несколько улучшились и виды на российский урожай подсолнечника - в начале октября «СовЭкон» повысил прогноз сбора на 0,4 млн т до 12,2 млн т (15,4 млн т в 2019 году). По данным Минсельхоза на 19 октября, подсолнечник обмолочен с 7,1 млн га, собрано 11,4 млн т — примерно на 1 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность составляет 16 ц/га против 19,2 ц/га в это время год назад.



Ранее Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, предлагается запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. Также союз считает важным ограничить объем вывоза подсолнечника и рапса «объемом произведенного заявителем сельхозпродукции в истекшим календарным году накопительным итогом». По мнению участников союза, это позволит не допустить практику косвенного субсидирования перерабатывающей промышленности стран покупателей за счет средств бюджета, направляемых на поддержку растениеводства в России.



Между тем, Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения экспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. По прогнозу ведомства, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%.

