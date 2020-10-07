Падение цен на подсолнечник может продлиться недолго

Урожай главной масличной культуры будет меньше прошлогоднего В. Бычков

На прошлой неделе цены на подсолнечное масло и подсолнечник активно снижались. Подсолнечник подешевел на 350 руб. до 30,1 тыс. руб./т без НДС, подсолнечное масло — на 1,4 тыс. руб. до 69,6 тыс. руб./т с НДС, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Дальнейшая цена на масло и подсолнечник будет зависеть от нескольких факторов, сказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Первый — мировая конъюнктура, поскольку наш рынок полностью зависит от глобального рынка, и никаких ограничений на экспорт подсолнечного масла из России нет. «Есть шанс, что быстрое снижение мировых цен на него закончилось», — предполагает он.



Второй фактор — курс рубля. «Его падение, вероятно, близко к окончанию, и есть шанс, что цены стабилизируются», — считает Сизов. Третий фактор — предложение подсолнечника внутри страны и конкуренция между заводами. «Пока на фоне массовой уборки, в первую очередь в Поволжье, предложение достаточно высокое, но мы предполагаем, что вскоре конкуренция между заводами будет расти, а предложение подсолнечника — снижаться, — говорит эксперт. — Сейчас сырье закупается активно, однако в основном впрок. Маслозаводы в этом сезоне старались в первую очередь перерабатывать рапс и сою, однако сейчас они начинают переключаться на подсолнечник».



Сизов напоминает, что в первые недели сентября переработчики были готовы закупать подсолнечник по высоким ценам, однако теперь, когда у них появились запасы, они приостановили закупки и ждут снижения цен. По данным «СовЭкона», с начала прошлой недели многие переработчики начали активно уменьшать цены, некоторые из них опустили их на 4-5 тыс. руб./т всего за несколько дней. Однако к концу недели покупатели начали поднимать цены на 0,5-1 тыс. руб./т.



Поскольку урожай подсолнечника в этом году низкий, Сизов считает, что потенциал дальнейшего снижения цен на подсолнечник довольно ограниченный. «В целом, с точки зрения производителей, цены на подсолнечник сейчас хорошие. Дополнительный фактор — подсолнечник убирался в сухую погоду, и при желании фермеры могут хранить его долго», — обращает внимание он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что в октябре обычно наблюдается падение цен и на подсолнечник, и на масло. К этому времени заводы уже закупаются сырьем и начинают насыщать рынок готовой продукцией. «Далее возможно определенное плато, а затем, скорее всего, цены снова начнут повышаться. Тем более, что в текущем сезоне будет достаточно жесткий баланс по сырью из-за относительно невысокого урожая», — добавляет он.



Мировой рынок растительных масел тесно связан с ценами на нефть: когда ее цена падала, дешевели и масла, продолжает Рылько. Теперь, когда нефть пошла в рост, повышается и стоимость масел. «Сейчас на мировом рынке наблюдается увеличение цен на сою и шроты, масла пока не участвуют в этой гонке, однако не исключено, что ситуация будет меняться», — допускает Рылько.



Сизов считает, что в этом году ожидаемый низкий урожай подсолнечника во многом обусловлен плохими погодными условиями, однако есть и другая причина — снижение предсказуемости правил игры в секторе. Он напоминает, что в прошлом сезоне одно время действовал полный неофициальный запрет на вывоз подсолнечника и других масличных, когда производителям не выдавались фитосанитарные сертификаты. Затем этот запрет стал формальным. Также продолжаются постоянные разговоры о повышении вывозной пошлины, что при прочих равных ведет к двум последствиям: сокращению посевных площадей, что наблюдалось уже в этом году — посевы подсолнечника снизились на 100 тыс. га, и к падению затрат на производство. «Некоторые аграрии стали закупать семена худшего качества, проводить меньше обработок СЗР, экономить на технологиях. Все это повышает зависимость от погодного фактора, и при неблагоприятной погоде может привезти к заметному неурожаю, что мы видим в текущем году», — отмечает эксперт.



По данным Минсельхоза на 6 октября, подсолнечник обмолочен с почти 5 млн га или 59% посевной площади. Валовой сбор составляет 8,2 млн т, что почти на 950 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожайность снизилась с 21,3 ц/га до 16,5 ц/га. Агроведомство рассчитывает, что в этом году урожай будет на уровне 13 млн т (в 2019-м было 15,4 млн т). «СовЭкон» намного более пессимистичен и прогнозирует сбор в 11,8 млн т.

