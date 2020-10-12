Масложировой союз предложил ввести точечные ограничения на экспорт масличных

Минсельхоз предлагает ввести разрешительный экспорт подсолнечника через биржу Pixabay

Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, предлагается запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо союза в агроведомство.



Также союз считает важным ограничить объем вывоза подсолнечника и рапса «объемом произведенного заявителем сельхозпродукции в истекшим календарным году накопительным итогом». По мнению участников союза, это позволит не допустить практику косвенного субсидирования перерабатывающей промышленности стран покупателей за счет средств бюджета, направляемых на поддержку растениеводства в России. Производители масличного сырья в этом году «получат максимально возможную рыночную цену за вычетом нескольких процентов маржи переработчика». «При этом маржа производителя в текущем сезоне превышает 100%, а в отдельных случаях доходит до 200%», — говорится в письме.



Оказание государственной поддержки растениеводам, которая закладывается в себестоимость в том числе подсолнечника, позволяет производителям дополнительно зарабатывать маржу на экспорте этой продукции, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его мнению, таким образом субсидируется перерабатывающая промышленность других стран, которые защищают свой внутренний рынок переработки повышенными пошлинами на российскую продукцию (подсолнечное масло и шрот) и пониженными пошлинами стимулируют ввоз сырья, объясняет он. «Таким образом они защищают свой рынок переработки, а мы, получается, дотируя растениеводов, субсидируем их переработку. Это нелогично с точки зрения господдержки», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору».



По мнению союза, Россия вообще не должна экспортировать подсолнечник, потому что загрузка перерабатывающих мощностей в России сейчас составляет менее 70%. В 2020 году, при плохом раскладе, ожидается ниже 66%, отмечает Мальцев. «Поэтому союз считает, что весь объем произведенного сырья должен быть переработан в России. Для этого у нас есть незагруженные мощности и опережающий экспортный спрос на продукцию переработки», — заключил он.



Инициативу раскритиковал Российский зерновой союз (РЗС). Производитель, как правило, вообще не является экспортером. Кроме того, в случае принятия ограничительных поправок полностью вымывается возможность участия в экспортных программах малых форм хозяйствования, сказал «Интерфаксу» вице-президент РЗС Александр Корбут. «Сформировать товарные партии подсолнечника в 10-30 тыс. т могут только крупные производители, а малые окажутся под монопольным давлением», — отмечает он. При этом на малый бизнес приходится более трети производства подсолнечника в стране. Альтернативой Корбут считает предложение Минсельхоза об экспорте подсолнечника через биржевую торговлю, где «нет никаких надуманных барьеров».



Минсельхоз предлагает ввести разрешительный экспорт подсолнечника через биржу. Соответствующее письмо ведомство направило в Минпромторг. По мнению Минсельхоза, реализация подсолнечника на бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать биржевые финансовые инструменты хеджирования ценовых рисков, сообщает ТАСС.

По словам президента РЗС Аркадия Злочевского, предложение Масложирового союза Минсельхоз не принял. В ответ на него ведомство выдвинуло свое — запустить биржевой механизм, через который станет возможным организация процедуры разрешительного экспорта подсолнечника. По оценке Злочевского, это «куда более адекватное предложение, которое сохранит конкурентную среду».



Если экспорт все же будет ограничен, аграрии могут уменьшить посевы подсолнечника, однако, говорит Злочевский, на это повлияет не столько предложение Минсельхоза, сколько введение пошлины. В мае Минэкономразвития предлагало повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро ‎за тонну. Сейчас ставка на вывоз маслосемян составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро. В случае принятия проекта, повышенная ставка будет действовать с 1 февраля до 31 августа 2021 года. «Это ограничение достаточно болезненно ударит по аграриям и снизит мотивацию», — считает он.​



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году урожай подсолнечника достаточно низкий в том числе из-за снижения предсказуемости правил игры в секторе. В прошлом сезоне одно время действовал полный неофициальный запрет на вывоз подсолнечника и других масличных, когда производителям не выдавались фитосанитарные сертификаты. Затем этот запрет стал формальным. Также продолжаются постоянные разговоры о повышении вывозной пошлины, что при прочих равных ведет к двум последствиям: сокращению посевных площадей, что наблюдалось уже в этом году — посевы подсолнечника снизились на 100 тыс. га, и к падению затрат на производство. «Некоторые аграрии стали закупать семена худшего качества, проводить меньше обработок СЗР, экономить на технологиях. Все это повышает зависимость от погодного фактора, и при неблагоприятной погоде может привести к заметному неурожаю, что мы видим в текущем году», — отмечал эксперт.

