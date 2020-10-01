Сахар и растительное масло начали дорожать в рознице

В этом сезоне производство сахара и масла снизится Е. Разумный

За неделю с 22 по 28 сентября Росстат зафиксировал нулевую инфляцию, однако отметил ускорение роста цен на сахар, подсолнечное масло, гречку, огурцы и томаты. При этом цены на другую плодоовощную продукцию снизились.



Среди продовольственных товаров заметнее всего увеличились цены на сахар-песок — на 3,1%. Подорожание на 4% и более отмечено в 25 регионах России. В Ростовской и Тамбовской областях рост составил 8% и 7,7% соответственно. Правда, в Псковской области сахар подешевел на 1,1%.



При этом по сравнению с декабрем 2019 года средняя стоимость сахара в рознице прибавила 32,5%. По всей видимости, сказывается повышение цен в опте: к 30 сентября расчетная цена сахара на НТБ увеличилась на 3,7-5,5% в зависимости от региона, достигнув 40,9 тыс. руб./т с НДС на Юге, 41,8 тыс. руб./т в Центре и 41,6 тыс. руб./т в Приволжье (базис — отгрузка с аккредитованного завода). В этом году ожидается снижение производства сахара на фоне падения урожая свеклы, хотя дефицит не грозит, поскольку остаются значительные запасы с прошлых сезонов.



Также на 1,1% подорожало подсолнечное масло, в 11 регионах был отмечен прирост на 2,5% и более. По сравнению с декабрем 2019-го цена увеличилась на 7,3%. Розничные цены также отреагировали на повышение в опте, в том числе связанное с ростом цен на мировом рынке. По данным портала Oilworld, к 25 сентября закупочные цены масла выросли в диапазоне 6-8 тыс. руб. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 64-69,3 тыс. руб./т в зависимости от региона.



Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,7%, в том числе яблоки подешевели на 3%, морковь — на 2,5%, капуста — на 2,1%, репчатый лук — на 1,6%, картофель — на 1,3%. В то же время цены на томаты увеличились на 2,3%, на огурцы — на 0,6%.

Цены на крупы изменились незначительно. Так, гречка за неделю подорожала на 0,2%, рис — на 0,1%, при этом пшено стало дешевле на 0,2%. Правда, по сравнению с декабрем сейчас гречка стоит на 34% больше, рис — почти на 13%.

В третьей декаде сентября вслед за дорожающим сырьем сохранялся рост цен на геркулес и гречку, говорит заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. При этом отдельные производители геркулеса, овсяной крупы, гречки и некоторых других круп вынуждены были снизить цену из-за высокой конкуренции, прокомментировала она «Агроинвестору». А вот производители манной и пшеничной круп на фоне значительного повышения цен на пшеницу скорректировали ценники вверх, добавляет она.



Одна из основных причин роста цен в любой категории связана со снижением курса рубля, отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Большинство из этих рынков, хотя и не все, находятся в сильной связи с мировым рынком, и любое движение курса валют сразу сказывается на внутренних ценах. Еще одна причина роста связана с тем, что по ряду товаров у нас параллельно произошло повышение мировых цен, — рассказал он «Агроинвестору». — Третья причина — по ряду товаров у нас относительно неурожайный год, и поэтому цены так выросли». В частности, по сахару, овсяным хлопьям, подсолнечному маслу причина удорожания, в значительной мере — в сокращении производства, говорит он.



Это касается как оптовых цен, так и розничных: розница начинает реагировать на то, что происходит в опте, хотя и с определенным временным лагом и в меньшей пропорции. Дальнейшая динамика розничных цен, по мнению Рылько, будет во многом зависеть от поведения курса рубля, а по ряду товаров — и от ситуации на мировом рынке.

