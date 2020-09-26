Сезон переработки сахарной свеклы будет коротким

Резкое снижение объемов переработки приводит к росту себестоимости сахара Pixabay

Урожай сахарной свеклы в этом году находится на крайне низком уровне — кроме сокращения посевов почти во всех регионах наблюдается серьезное падение урожайности. Как результат — сезон переработки сахарной свеклы в этом году будет непривычно коротким, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Валовой сбор будет на уровне далекого 2014-го (тогда, по данным Росстата, накопали около 33,5 млн т), а мощность заводов с того времени заметно выросла. Переработка в этом году началась на одну-три недели позже предыдущего сезона. Выход сахара тоже невысокий», — рассказал он «Агроинвестору».



В Краснодарском крае на 24 сентября заводы заготовили 3,9 млн т сахарной свеклы в зачетном весе с учетом поставок из Ставропольского края и Ростовской области против 5,4 млн т годом ранее. Переработано 3,7 млн т, из которых выработано 492 тыс. т сахара, тогда как год назад было 5 млн т и 743 тыс. т соответственно. Суточная выработка сахара составляет 12,2 тыс. т — почти на 3 тыс. т меньше, чем год назад, приводит данные Иванов.



В Ростовской области к 23 сентября уборка началась в трех из восьми свеклосеющих районах. Урожайность составляет 223 ц/га против 349 ц/га в 2019-м, валовой сбор в весе в поле снизился с 258 тыс. т до 36,5 тыс. т. В Белгородской области средний сбор с гектара уменьшился с 436 ц до 323 ц.



Лучшие по урожайности — Данковский и Становлянский районы Липецкой области, где показатель достиг 495 ц/га и 468 ц/га соответственно. Неплохой уровень и в Татарстане — 421 ц/га. В целом по стране, по данным Минсельхоза на 25 сентября, сахарная свекла убрана с 316 тыс. га, или 34% посевов, накопано 11,3 млн т — на 6,4 млн т меньше, чем к аналогичной дате в 2019-м. Средняя урожайность упала на 80 ц/га до 356,6 ц/га.



В хозяйствах группы «Сюкден» уборка свеклы идет хорошо, без каких-либо проблем. Однако урожайность ниже прошлогодней по всем зонам, но значительнее всего она сократилась в Краснодарском крае — более чем на 50%, говорит финансовый директор компании Глеб Тихомиров. «Сюкден» уже начал переработку свеклы. Заводы в Центре и Поволжье, предположительно, завершат ее в декабре, предприятия Юга — в октябре. Компания выпустит на 30% меньше сахара, чем в прошлом сезоне, оценивает Тихомиров.



В концерне «Покровский» уборка свеклы близится к завершению, с начала сезона урожайность плавно сокращается. «Дигестия после прошедших две недели назад дождей упала, а зараженность гнилями ухудшилась — выбраковка по этому показателю доходит до 15-16%», — делится руководитель сахарного бизнеса «Покровского» Михаил Пак. В этом году сезон переработки концерн планирует закончить к концу октября. Пак полагает, что все заводы в Краснодарском крае к ноябрю уже остановятся.



Союзроссахар сообщает, что на внутреннем рынке вновь зафиксированы факты регистрации и активизации деятельности компаний, предлагающих купить сахар под названиями, созвучными и/или схожими с названиями уже существующих операторов рынка. С этим столкнулись, в частности, «Продимекс» и «Доминант». Однако компании-мошенники существуют столько же, сколько существует рынок, отмечает Иванов. Они регистрируют юрлица с названиями известных компаний, даже создают сайты, активны в интернет-продвижении. Иванов считает, что производители сахара отчасти сами в этом виноваты. Например, у некоторых отраслевых игроков до сих пор нет собственных сайтов, в итоге у мошенников появляется отличное поле для деятельности.

«При этом нужно учитывать, что резкое снижение объемов переработки приводит к росту себестоимости сахара. В этой ситуации главными бенефициарами повышения цен на сахар будут поставщики свеклы», — продолжает Тихомиров. По его словам, цены на сахар выросли до 38 тыс. руб./т, что положительно скажется на поставщиках свеклы, цена закупки у которых привязана к рыночной цене сахара. Хотя с запуском заводов в Центре рост цен на сахар прекратился, но, поскольку урожай ожидается рекордно низким, цены будут сохраняться на высоком уровне, полагает он. Правда, не исключено, что в ближайшее время цены будут корректироваться в меньшую сторону, однако в текущем сезоне ожидается еще несколько витков роста цен на сахар.



В этом году неурожай не только сахарной свеклы, но и подсолнечника, цены на который тоже значительно выросли, обращает внимание Пак. «С учетом того, что его гораздо проще выращивать, чем свеклу, возможно, в 2021 году многие аграрии отдадут предпочтение ему и еще больше снизят площади под свеклой, — рассуждает он. — И тогда, если в следующем сезоне урожайность агрокультуры будет низкой, мы рискуем получить дефицит сахара. Сейчас нас выручают переходящие запасы, которые балансируют рынок, а в новом сезоне этих запасов уже не будет».



Ранее ИКАР понизил прогноз производства сахара в этом сезоне с 5,6-6 млн т до 5-5,4 млн т. Это меньше внутреннего потребления, которое оценивается в 6 млн т. Однако с учетом запасов, оставшихся с прошлых сезонов, дефицита сахара в стране в ближайшее время не предвидится.

