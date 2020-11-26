Минсельхоз может поддержать производство подсолнечника

На субсидии смогут рассчитывать только те, кто использует районированные семена Pixabay

Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления и распределения стимулирующих субсидий на увеличение производства масличных агрокультур. В частности, теперь кроме сои и рапса государство может также начать поддерживать производство подсолнечника, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативных правовых актов.



Кроме того, если сейчас производители могут получить субсидии из расчета на тонну реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции, то теперь предлагается выплачивать средства на тонну валового сбора масличных, говорится в проекте обновленных правил. Однако доступ к этой мере господдержке будет ограничен. Согласно действующим правилам, если получатель субсидий не использует районированные семена или вносит удобрения не в том объеме, который установлен уполномоченным органом, он все равно может рассчитывать на субсидии, правда, с пониженным коэффициентом 0,9. Новые правила предполагают исключение этого пункта.



Теперь выполнение условий по районированию и внесению необходимых удобрений станет обязательным условием получения субсидии. «В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. При этом при расчете средств, которые выделяются регионам на поддержку их производства, будет учитываться доля неотрицательного прироста планового объема производства масличных агрокультур на соответствующий финансовый год к базовому (2019) году, следует из документа.



«Мы не против субсидий отечественным аграриям, если на это есть деньги у государства, — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько — Но предложение Минсельхоза кажется несколько странным, поскольку производство масличных и без субсидий высокорентабельный, хотя и довольно рискованный бизнес». Подсолнечник — одна из наиболее и стабильно высокорентабельных агрокультур в нашей стране, искусственно стимулировать его производство не нужно, считает эксперт. Более того, во многих регионах ведется борьба с чрезмерным увлечением этой агрокультурой в севообороте. «Получается, что государство, с одной стороны, ограничивает его выращивание и свободную реализацию на экспорт, с другой стороны, может начать субсидировать его производство», — отмечает он.



Что касается субсидий на производство сои и рапса, то производство сои в последние годы сдерживалось постоянными засухами на юге и относительным дефицитом мощностей по ее переработки в ЦФО, продолжает Рылько. «Засухи субсидиями тяжело залить. В центре в ближайшие год-два будет запущено несколько крупных маслоэкстракционный заводов, и проблема сама решится, безо всяких субсидий, — полагает он. — С рапсом посложнее. В стране, по сути, отсутствует рынок внутреннего потребления: почти весь рапс и рапсовое масло уходят на экспорт в Европу и Китай. Однако если в Европе восстановятся нормальные объемы производства рапса (в последние два сезона там неурожай, что и обеспечивало высокую рентабельность и цены у нас), нашим аграриям будет грозить затоваривание и обвал цен. Спрашивается, надо ли это стимулировать госсубсидиями?».



Предлагаемая Минсельхозом субсидия на выращивание подсолнечника рынку не нужна — ему нужны предсказуемые правила игры, уверен директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Уже были прецеденты, когда представители масложировой отрасли пытались манипулировать тем, что производители, имеющие субсидии, не могут экспортировать свою продукцию, так как якобы получается, что мы субсидируем зарубежных переработчиков в ущерб российским», — сказал он «Агроинвестору». В октябре Масложировой союз предлагал Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России, запретив вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году.



В существующей субсидии на реализацию сои и рапса, по мнению Сизова, тоже нет необходимости. Производителям масличных, и подсолнечника в частности, нужен прозрачный рынок, подчеркивает эксперт. «Сейчас у нас нулевые экспортные пошлины на все масличные, кроме подсолнечника, пошлина на который составляет 6,5%. Эти согласованные много лет назад правила и должны выполняться. Тогда аграрии смогут свободно продавать то, что они вырастили, не ожидая каждый раз новых сюрпризов в плане ограничений», — обращает внимание Сизов.



Ранее стало известно, что Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%. По данным «Интерфакса», этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства. С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника выступал Масложировой союз, объясняющий, что это необходимая мера на фоне снижения урожая и обнуления ввозной пошлины на подсолнечник со стороны Турции.



Субсидия на производство подсолнечника выглядит неким извинением перед аграриями за планируемое повышение экспортных пошлин на агрокультуру, оценивает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Однако нет уверенности в том, что для сельхозпроизводителей данная мера станет эффективной, конечно, если субсидия не будет эквивалентна сумме, на которую вырастет пошлина, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В противном случае выиграют масложировые заводы. Более того, субсидия может стать очередным доводом для представителей масложировой отрасли для повышения экспортной пошлины или запрета экспорта масличных вообще». Насколько эффективна субсидия на сою и рапс, будет понятно чуть позже, пока средства только распределены по регионам и еще не дошли до аграриев, добавляет Корбут.



С этого года Минсельхоз дополнительно поддерживает производство сои и рапса как экспортно-ориентированных агрокультур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В 2020-м на это направление предполагалось направить 4,2 млрд руб.

