Участники рынка ждут снижения цен на подсолнечник после повышения вывозной пошлины

Экспортную пошлину могут увеличить до 30%, поскольку переработчики опасаются дефицита сырья Д. Абрамов

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники на рынке сообщили, что Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. Источники «Ведомостей» рассказали, что ставка может увеличиться и до 40%. Такой сценарий обсуждался на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Итоговое решение должно быть закреплено постановлением правительства. Введение новых ограничительных мер лоббирует Масложировой союз. Отраслевые аналитики ранее не раз обращали внимание, что такими действиями переработчики «рубят сук, на котором сидят», поскольку в перспективе ограничения и запреты могут привести к снижению площадей сева подсолнечника в стране. «Агроинвестор» спросил у производителей подсолнечника, что они думаю о вероятном повышении пошлины.



Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (СИНКО, Самарская область) Андрей Зорин:



- Любого рода искусственные ограничения для рынка вредны. Безусловно, повышение экспортной пошлины на подсолнечник сильно ударит по производителям агрокультуры, и совершенно непонятно, с какой целью создаются такие комфортные условия для переработчиков. Они и без того имеют серьезный логистический карт-бланш, так как большинство производителей находятся далеко от портов, и им проще продавать агрокультуру внутри страны. Этого преимущества маслозаводам вполне достаточно, чтобы вести эффективный бизнес. Более того, планируемые ограничения никак не повлияют на цену масла на торговых полках внутри страны — она зависит только от курса доллара.



Подсолнечника в этом году мы собрали меньше, чем в прошлом. Частично из-за небольшого снижения урожайности, но в первую очередь, в результате уменьшения посевных площадей, что связано с установленным в агрохолдинге севооборотом.



Гендиректор АПК «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:



- Пока затрудняюсь сказать, каким образом повышение вывозной пошлины повлияет на рынок в целом и на наши планы относительно посевов подсолнечника в следующем году. Однако если пошлина будет увеличена, однозначно цены на агрокультуру внутри страны станут ниже.



В целом, как производителям подсолнечника, нам бы хотелось, чтобы пошлину не повышали. Однако, если посмотреть на ситуацию глазами жителя России — потребителя подсолнечного масла, то инициатива не кажется однозначно отрицательной.



В этом году урожайность подсолнечника в нашем регионе была вполне нормальной, цены на агрокультуру сейчас нас устраивают, однако полагаю, что ожидание увеличения пошлины остановит их дальнейший рост.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:



- Безусловно, повышение экспортной пошлины на подсолнечник выгодно маслоперерабатывающим заводам. В этом году урожай подсолнечника в стране действительно невысокий, и их беспокойство о том, что сырья может не хватить, вполне понятно. Кроме того, политика государства нацелена на экспорт продукции глубокой переработки, а не сырья, соответственно, и с этой точки зрения решение о повышении пошлины представляется логичным.



Я считаю, что переработчики и поставщики сырья не должны быть по разные стороны баррикады: с одной стороны, мы готовы поставлять маслозаводам подсолнечник по приемлемой для них цене, с другой, когда в стране случится перепроизводство агрокультуры, хотелось бы, чтобы переработчики не предлагали минимальную цену.



Регулировать ситуацию на рынке мог бы резервный фонд, который бы в случае перепроизводства сырья закупал его у аграриев по хорошей цене, а в периоды его нехватки продавал бы переработчикам также не по завышенной стоимости.



Повышение пошлины на вывоз подсолнечника на наши объемы сева агрокультуры в следующем году не повлияет. Доля подсолнечника в нашем севообороте составляет 20-23% — в этих рамках мы и будем находиться. Больше сеять невыгодно с агротехнической точки зрения, меньше — с экономической.



Урожай подсолнечника в этом году у нас был чуть ниже, чем в 2019-м. Цены на него сейчас нас устраивают, часть урожая мы уже продали, часть продолжаем реализовывать. Пока наблюдается повышательная динамика цен на подсолнечник. Однако цены на нашу продукцию растут гораздо меньше, чем издержки.



Директор ГК «Светлый» (Ростовская область) Николай Гончаров:



- В краткосрочной перспективе повышение пошлины на подсолнечник однозначно обвалит на него цены из-за увеличения предложения на внутреннем рынке: думаю, стоимость агрокультуры при текущих ценах снизится на 5-10 тыс. руб./т.



В долгосрочной перспективе повышение пошлины окажет маслопереработчикам «медвежью услугу»: аграриям будет невыгодно выращивать подсолнечник, они начнут сокращать посевы, предложение уменьшится, и многие перерабатывающие мощности, которых на сегодня в стране и так больше, чем сырья, будут простаивать.



Урожай подсолнечника в этом году у нас был на 10% меньше, чем в 2019-м, однако снижение валового сбора было скорректировано ростом цен — сейчас они находятся на вполне достойном уровне.

