Масложировой союз: экспорт подсолнечника будет ограничен

Валовой сбор подсолнечника на 1,3 млн тонн меньше прошлогоднего "Солнечные продукты"

До конца сезона-2020/21 Турция снизила пошлину на ввоз подсолнечника с 3% плюс 100 евро за тонну до нуля, сообщило турецкое правительственное издание Resmi Gazete. По информации Масложирового союза, участники рынка расценивают это как повышение внутренних цен на подсолнечник более чем на 10 тыс. руб./т, или свыше чем на 25%, что вызвало коллапс на рынке подсолнечника в России: большинство сельхозпроизводителей приостановили продажи семечки в ожидании роста цен.



Однако эти ожидания не обоснованы, так как в ближайшее время должны быть приняты защитные меры по недопущению массового вывоза масличных из страны, говорится в сообщении союза. По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, этот вопрос планируется рассмотреть 9 ноября на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Если вывоз маслосемян не будет ограничен, то ценовой диспаритет на сырье и продукты переработки на базисе FOB Черное море достигнет «беспрецедентных 25%», акцентирует союз. В такой ситуации чистый убыток при переработке масличных в России составит 20-30% в зависимости от региона, оценивает он.



«Логично, что с учетом неурожая подсолнечника в России и Украине, а также рапса в Европе, импортеры масличных на мировом рынке активизировались и меняют условия торговли в целях защиты своих перерабатывающих предприятий, — говорит Мальцев (цитата по сообщению союза). — Мы, в свою очередь, должны реагировать симметрично и обеспечить внутренние потребности переработчиков в сырье. Иначе риск полной остановки масложировой промышленности становится уже совершенно очевидным».



В прошлом сезоне экспорт подсолнечника достиг 1,25 млн т против 361 тыс. т в 2018/19-м. В текущем сезоне, если ограничения не будут введены, отгрузки могут увеличиться до 2,5 млн т, оценивает союз. Валовой сбор подсолнечника, по его прогнозу, составит 13 млн т, и российские предприятия готовы переработать весь этот объем, говорится в сообщении. Уровень их загрузки при этом составит менее 70%.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», с 1 сентября по 4 октября Россия увеличила экспорт подсолнечника в 10,2 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 54,8 тыс. т. На Турцию пришлось 40,6% поставок.

Какие именно меры сдерживания экспорта могут быть введены, Масложировой союз не уточняет. В октябре он предлагал Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году, чтобы не допустить косвенного субсидирования перерабатывающей промышленности стран покупателей за счет средств российского бюджета. Минэкономразвития в мае предлагало повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро ‎за тонну. Сейчас ставка на вывоз маслосемян составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро. В случае принятия проекта, повышенная ставка будет действовать с 1 февраля до 31 августа 2021 года.



Против ограничений экспорта неоднократно высказывались другие отраслевые объединения и аналитики. В частности, Российский зерновой союз предупреждал, что если вывоз маслосемян будет ограничен, то аграрии могут уменьшить посевы подсолнечника. В этом году снижение предсказуемости правил игры в секторе стало одной из причин снижения валового сбора агрокультуры, ранее говорил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Так, с 12 апреля по 1 сентября действовал запрет на экспорт подсолнечника, продолжаются постоянные разговоры о повышении вывозной пошлины, что при прочих равных ведет к двум последствиям: сокращению посевных площадей, что наблюдалось уже в этом году — посевы подсолнечника снизились на 100 тыс. га, и к падению затрат на производство. Последнее повышает зависимость растениеводства от погодного фактора и может привести к заметному неурожаю.



По данным Минсельхоза на 5 ноября, в России остается убрать менее 3% посевов подсолнечника. Урожай составляет 12,8 млн т в бункерном весе — на 1,3 млн т меньше, чем годом ранее. Средний сбор с гектара сократился на 2,7 ц до 15,7 ц. Согласно мониторингу «СовЭкона», на прошлой неделе подсолнечник подорожал на 275 руб. до 31,82 тыс. руб./т без НДС, что стало новым рекордом. При этом котировки на подсолнечник зависят от мировых цен на масло и той цены, которую готовы платить переработчики, так что решение Турции обнулить импортную пошлину на подсолнечник принципиально не повлияет на стоимость маслосемян, сказал Сизов «Коммерсанту». По прогнозу эксперта, в ближайшие недели российское масло и подсолнечник, вероятно, продолжат увеличиваться в цене на фоне девальвации рубля в предыдущие месяцы и стремительного повышения мировых цен на масло.

