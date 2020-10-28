Цена на подсолнечник обновила рекорд

Средние закупочные цены в сентябре стали самыми высокими в этом году Pixabay

По итогам сентября средняя цена закупки тонны подсолнечника составила 28,2 тыс. руб., следует из данных Росстата. Сентябрьские показатели стали самыми высокими в этом году и превысили рекорды августа на 17%. По сравнению с прошлым годом подсолнечник подорожал на 49%. В первый месяц осени больше всего подсолнечник стоил в Краснодарском крае — 28,6 тыс. руб./т., дешевле всего — в Саратовской области, 26,4 тыс. руб./т.



По данным OilWorld, к 23 октября средние цены реализации подсолнечника составили 31,9 тыс. руб./т, средняя цена закупки — 30,6 тыс. руб./т. В Центре и Приволжье подсолнечник незначительно подешевел по сравнению с предыдущей неделей, на Юге подорожал на 600 руб. в закупке, цена продажи выросла на 750 руб. В Сибири цена продажи не изменилась, средняя закупочная увеличилась на 1,5 тыс. руб. Цена реализации подсолнечного масла увеличивалась во всех макрорегионах в диапазоне от плюс 400 руб. в ЦФО до 2 тыс. руб. в Сибири и к 23 октября в среднем составила 71 тыс. руб./т. Закупочная цена в ЮФО выросла на 600 руб., в остальных регионах — на 2 тыс. руб. и в среднем по стране составила 69,1 тыс. руб./т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал «Агроинвестору», что цены в портах выросли до 36 тыс. руб./т (CPT) без НДС? hоссийский FOB на масло уже порядка $990/т. «Украина сейчас ослаблена, а все мировые цены на масла продолжают расти. До урожая в Южном полушарии еще далеко, а китайский спрос на сою сейчас бешеный. Это толкает цены на все масличные вверх», — объясняет эксперт. По его оценке, цены, вероятнее всего, продолжат повышаться. Это будет зависеть от урожая в Южном полушарии, уточняет Рылько.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что при текущем курсе доллара и экспортных ценах, которые сейчас тестируют $1 тыс./т (FOB Черное море), продолжение повышения внутренних цен на подсолнечное масло вполне естественно. «Ну а значит, вполне реально, что мы увидим последующий рост рыночных цен на подсолнечник», — говорит эксперт. Он уточняет, что рынок растительного масла сейчас нестабилен, потому что глобальный рынок еще не уловил и не интегрировал реальные мировые объемы производства подсолнечника. «Рынок должен понять, что у нас урожай будет ниже, чем в 2018 году — чуть больше 12 млн т подсолнечника, также снизится производство на Украине — до 14-14,5 млн т. Эти планки производства подсолнечника рынок до конца еще не осознал, — отмечает Петриченко. — Когда основные операторы это поймут, то можно будет говорить о какой-то стабилизации. А пока будет сохраняться нестабильность и волатильность, рынок будет кидаться из стороны в сторону». В связи с ростом цен торговый процесс идет сдержанно, добавляет Петриченко.



По данным Минсельхоза на 27 октября, подсолнечник убран с 7,9 млн га, намолочено 12,4 млн т в бункерном весе — примерно на уровне аналогичного периода 2019 года. Однако средняя урожайность уступает прошлогодней — 15,7 ц/га против 18,8 ц/га.

