Минфин и Минэкономразвития выступили против поставок ГМО-сои

Импортный ГМО-шрот дешевле российского не ГМО «Эфко»

Минфин и Минэкономразвития выступают против продления до 2022 года ввоза в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для производства кормов и кормовых добавок. Такой отзыв на соответствующий проект постановления ведомства изложили в своем письме Минсельхозу, сообщает РБК со ссылкой на копии документов.



В октябре Минсельхоз предложил продлить упрощенный ввоз генно-модифицированной сои до 1 января 2022 года и подготовил проект изменений постановления правительства. В апреле кабмин разрешил до конца года ввозить ГМО-сою и шрот без государственной регистрации, если их безопасность подтвердит Россельхознадзор. Упрощенный доступ к импортным сое и шроту положительно скажется на ценах на мясо, считают чиновники Минсельхоза. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить генно-модифицированную сою с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов, а цены на корма, молоко и мясо вырастут, предупреждает агроведомство.



Минэкономразвития отмечает, что необходимо дополнительное обоснование целесообразности продления ввоза модифицированной сои без госрегистрации. Минфин считает продление срока действия постановления, упрощающего ввоз сои с ГМО, необоснованным. Представитель ведомства рассказал РБК, что ввоз без госрегистрации разрешили как временную меру — пока будут разрабатываться необходимые для этой процедуры методики проведения молекулярно-генетического исследования и биологической безопасности продукции и ГМО. Но сейчас, по его словам, эти методики уже утверждены приказами Минсельхоза, поэтому продление постановления правительства не требуется.



По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, ограничения нужно вообще отменить, так как они не несут в себе никаких положительных функций. «Все это (ввоз сои) должно быть максимально упрощено, я не вижу ни одной причины для каких-либо ограничений. Это ключевая составляющая кормов», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным Масложирового союза, после принятий постановления правительства поставок импортного соевого шрота с ГМО в Россию еще не было, но в ноябре ожидается ввоз из Аргентины примерно 38 тыс. т — примерно 25% месячного объема российского рынка, пишет РБК. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев рассказал «Агроинвестору», что импортный соевый шрот на 10% дешевле российского. Это создает риски того, что отечественные переработчики сои не смогут конкурировать с импортной ГМО-продукцией, а также не смогут предложить конкурентную цену за сою, которую будет выгоднее экспортировать. По его словам, если эта тенденция сохранится надолго, то все российские животноводы перейдут на импортный ГМО-шрот как более дешевый, отечественная не ГМО-соя будет отгружаться на внешние рынки, а построенные, в том числе благодаря господдержке, перерабатывающие мощности в лучшем случае будут перепрофилированы на другие агрокультуры, а в худшем — пойдут на металлолом.



Мальцев также уточнил, что ввоз сои с точки зрения импортозамещения в России сейчас динамично снижается. Причина в том, что объемы производства агрокультуры внутри страны увеличиваются с каждый годом. «Думаю, что эта тенденция продолжится. Только если потребление у животноводов не увеличится больше, чем прирост внутреннего производства сои», — добавил Мальцев.



Согласно октябрьскому отчету OilWorld, прогноз мирового производства сои в сезоне-2020/21 снижен до 366,7 млн т — это на 2,9 млн т меньше сентябрьской оценки, но на 28,4 млн т превышает результат 2019/20 сельхозгода (383,3 млн т). В России, по данным Минсельхоза на 2 ноября, соя убрана почти с 84% посевов, получено почти 4 млн т, что на 192 тыс. т меньше, чем год назад. Средняя урожайность составляет 16,9 ц/га — на 0,2 ц/га больше прошлогоднего показателя.

