Прогноз мирового производства сои снижен до 366,7 млн тонн

Минсельхоз предложил продлить на 2021 год отмену необходимости в госрегистрации ГМО-соевых бобов и шрота Pixabay

Oil World в своем октябрьском отчете снизил прогноз мирового производства соевых бобов в сезоне-2020/21 до 366,7 млн т. Эта цифра на 2,9 млн т уступает сентябрьской оценке и на 28,4 млн т превышает результат валового сбора масличной в 2019/20 сельхозгоду (383,3 млн т). Так, аналитики провели понижательные корректировки урожая сои в США на 1,3 млн т — до 116,1 млн т, в Бразилии и Аргентине — на 1 млн т, до 131,5 млн т и 50,5 млн т соответственно, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в этих странах. Оценка для Канады напротив была повышена до 6,1 млн т (+0,2 млн т), для КНР — до 17,9 млн т (+0,2 млн т).



Прогноз мировой переработки соевых бобов в 2020/21-м был повышен до 320,8 млн т по сравнению с 319,8 млн т согласно предыдущему прогнозу (+11,7 млн т в год), тогда как прогноз конечных запасов значительно снижен — до 99,1 млн т против 104,6 млн т, ожидавшихся ранее.



По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, Россия — небольшой участник мирового рынка сои и оценка немецкой компании напрямую страны не касается. «Российский рынок сои — особенный, он состоит из трех отдельных сегментов. Первый — дальневосточный, ориентированный на экспорт в Китай, второй представляют регионы Центрального Черноземья, являющегося основным потребителем соевого шрота, третий — анклав Калининград, который завозит и перерабатывает сою для поставки на внутренний рынок», — разъясняет эксперт. В этом году отечественное производство данной масличной культуры он оценивает в 4 млн т (в 2019-м — 4,4 млн т).



В последние месяцы мировые цены на все сельхозпродукцию растут, и соя, как основная масличная культура, не исключение, отмечает Сизов. Однако уже несколько дней рынок этой агрокультуры стабилен, хотя и остается в повышаемом тренде. За последние два месяца цена сои в мире увеличилась на 23%. «В России ситуация более спокойная, пока соя отстает по темпам роста от других масличных, в первую очередь от подсолнечника, но это ненадолго», — рассказал Сизов «Агроинвестору».



Между тем, Минсельхоз предложил продлить на 2021 год отмену необходимости в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с применением генно-модифицированных организмов. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.



Отсутствие такой возможности с 1 января следующего года у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом, считает ведомство. Первое постановление правительства, разрешающее ввоз без регистрации ГМО-сои и шрота, было принято в середине апреля. Упрощенный импорт разрешили до конца нынешнего года и только для той продукции, безопасность которой подтверждена Россельхознадзором. Однако, учитывая длительную процедуру экспертиз ГМО, а также период, необходимый для госрегистрации как продукции, так и самого ГМО, этот срок оказался недостаточным, говорится в пояснении к проекту постановления. «В целях стабилизации отечественного рынка кормов» предполагается продлить действие документа до 2022 года. ​

