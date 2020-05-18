Минсельхоз поддержал упрощенный ввоз ГМО-сои и шрота

Минсельхоз не поддержал предложение губернаторов Белгородской, Курской и Липецкой областей об отмене постановление правительства, упрощающего ввоз в Россию генно-модифицированной (ГМО) сои и шрота. Главы регионов в своем обращении к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву заявили, что допуск импортной ГМО-сои и шрота «откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции». Кроме того, авторы письма отмечали, что влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца изучено, пишет РБК.



По информации издания, агроведомство рассмотрело вопрос об отмене постановления правительства о ГМО-продукции, которое вступило в силу 28 апреля, и направило свою позицию в правительство. По мнению Минсельхоза, сейчас нет оснований для отмены или приостановления действия документа. Российское животноводство нуждается в соевых бобах и шроте, а контроль их качества обеспечивает Россельхознадзор. Приостановление или отмена действия постановления создадут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий», считают чиновники министерства. Кроме того, Минсельхоз видит угрозу повышения цен на продукцию животноводства из-за того, что на российском рынке сложилась монополия на поставки соевых бобов.



Представитель Минсельхоза уточнил «Агроинвестору», что постановление не предполагает возможность бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности. Таким образом, постановление правительства направлено на ввоз продукции, потребность в которой испытывают предприятия животноводческой отрасли и безопасность которой подтверждена в установленном порядке, говорит он.



Министерство рассматривает возможность пересмотра условий ввоза бобов, когда Россия достигнет самообеспеченности соей. По данным ведомства, в 2019 году ее урожай составил 4,36 млн т, к 2022 году производство планируется довести до 5,6 млн т. В России перерабатывается около 5 млн т соевых бобов в год, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева. Из них около 3 млн т — собственное производство, еще около 2 млн т импортируется. Одновременно около 1 млн т российских соевых бобов уходит на экспорт.



Нынешняя ситуация может привести к тому, что в центральной части России посевы сои перестанут расти, как это было в течение многих последних лет, и в наступающем сезоне даже сократятся из-за дефицита мощностей по переработке, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Это происходит из-за того, что в регионе сои производится больше, чем можно переработать в шрот, который приходится импортировать. Ситуация изменится, когда запустят дополнительные мощности по переработке», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



При этом Масложировой союз не против облегчение ввоза в Россию соевых бобов и повышения конкуренции, однако отмена регистрации для поставок шрота — это нелогичный шаг, который однозначно приведет к негативным последствиям для отечественных переработчиков, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Наша позиция заключается в том, что нужно исключить из постановления правительства об отмене регистрации соевый шрот», — сказал Мальцев «Агроинвестору». В противном случае, в выигрыше будут только экономики южно-американских стран, а экономика России проиграет, добавляет он.



Обращение губернаторов к министру сельского хозяйства понятно: они заботятся о перерабатывающих предприятиях в своих регионах, считает Рылько. Например, в Белгородской области уже работает крупный инвестор, который производит шрот из отечественной сои, также на этапе строительства находятся еще несколько заводов. Однако Минсельхоз руководствуется другой логикой: он хочет повысить общий уровень конкуренции на рынке и контролировать маржинальность переработчиков, отмечает он.



«Конкурентоспособность отечественных переработчиков в значительной степени зависит от курса рубля к доллару, урожайности и качества нашей сои. Бывают моменты, когда мы очень конкурентоспособны. Но также бывает, что наша конкурентоспособность весьма ограничена: это происходит, как правило, при укреплении рубля», — рассказал Рылько.



Ранее из-за упрощения ввоза в Россию сои и шрота с ГМО Масложировой союз просил премьер-министра Михаила Мишустина «в экстренном порядке» ввести защитную ввозную пошлину на соевый шрот в размере 20%. В последние годы для ввоза соевого шрота в Россию нужно было получать государственную регистрацию. Поскольку пройти процедуру было непросто, это сдерживало импорт продукции, что оказало положительный эффект на отрасль.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко тогда говорил, что упрощение ввоза шрота можно назвать подножкой нашим переработчикам. «Дело в том, что по факту получается, что использовать импортные соевые бобы в России невозможно даже в рамках этого постановления. И вместо развития промышленной переработки производителей ставят в неравные условия: их отстраняют и разрешают ввозить уже готовую продукцию — соевый шрот», — пояснял Петриченко. «Открывая границы для импортного соевого шрота, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке по сравнению с импортной альтернативой», — подтверждал «Агроинвестору» представитель Масложирового союза.



Сейчас импорт соевого шрота в Россию почти нулевой: потребителей им обеспечивают «Содружество», «Эфко» и ряд дальневосточных переработчиков. «Это постановление, по сути, наносит вред отрасли переработки. Именно поэтому переработчики предлагают установить ввозную пошлину на готовую продукцию — шрот, а не на соевые бобы», — говорит Петриченко. Минсельхоз ответил «Коммерсанту», что не планирует вводить импортную пошлину на соевый шрот, но также рассматривает возможность пересмотра условий ввоза шрота и соевых бобов при достижении самообеспеченности соей.

