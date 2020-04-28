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Рынки
Переработчики сои просят ввести пошлину на импортный шрот
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
28 апреля 2020
Упрощение условий ввоза снизит цены на шрот в России примерно на 20%, что уменьшит рентабельность переработки
С 2001 года производство соевого масла и шрота увеличилось в 20 раз
Фото: Pixabay

С 28 апреля вступило в силу постановление правительства, согласно которому до 1 января 2021 года генно-модифицированная кормовая соя и шрот из нее не подлежат государственной регистрации. По мнению Масложирового союза, облегчение импорта разбалансирует сложившийся рынок, приведет к остановке инвестиционных проектов и утрате экспортного потенциал. Руководитель союза Михаил Мальцев просит премьер-министра Михаила Мишустина «в экстренном порядке» ввести защитную ввозную пошлину на соевый шрот в размере 20%, пишет «Коммерсантъ».

В обращении Масложирового союза говорится, что облегчение условий импорта снизит цены на шрот в России примерно на 20%, что вынудит российских переработчиков уменьшить закупочные цены на 25%. Это приведет к резкому росту экспорта соевых бобов и сокращению объемов переработки. Автоматически подешевеет шрот из подсолнечника и рапса, что грозит «катастрофичными последствиями» всей отрасли, говорится в письме. 

В последние годы для ввоза соевого шрота в Россию нужно было получать государственную регистрацию. Поскольку пройти процедуру было непросто, это сдерживало импорт продукции. Это оказало положительный эффект на отрасль. По оценке Масложирового союза, валовой сбор сои с 2001 года вырос более чем в 13 раз, до 4,65 млн т, а производство масла и шрота увеличилось в 20 раз до 720 тыс. т и 2,94 млн т соответственно. При этом основными бенефициарами были сельхозпроизводители, выращивающие сою, рентабельность которых доходила до 100%, тогда как у переработчиков показатель находится на уровне 10%, отмечает Мальцев в своем письме.

Директор УК «Содружество» (крупнейший в России переработчик сои) Александр Шендерюк-Жидков рассказал изданию, что снятие ограничений поставит российских производителей шрота в неравные условия с импортерами. По его данным, в Аргентине (крупнейший мировой переработчик сои) соевый шрот сейчас стоит около $316/т (FOB), что с учетом стоимости доставки существенно ниже котировок в ЕС ($365/т) и в центре России (33 тыс. руб./т). Гендиректор группы «Русагро» Максим Басов добавляет, что открытие рынка должно сопровождаться отсутствием ограничений на экспорт сои и возможностью использовать ГМО-семена. «Иначе мы становимся неконкурентоспособными и, вероятно, производство сои будем сильно сокращать», — предполагает он.

После 9 марта соевый шрот в России подорожал на 30-40% и до сих пор в среднем стоит около 40 тыс. руб./т, оценивает представитель группы «Черкизово». Поскольку расходы на корма составляют 70% в себестоимости мяса, из-за дорогого шрота снижается его конкурентоспособность на мировых рынках. Отсутствие импортного шрота позволяет российским поставщикам свободно повышать цены, что грозит подорожанием мяса. 

При этом в США котировки находятся на уровне $320/т (23,8 тыс. руб.), в Китае — $380/т (28,3 тыс. руб.). Мальцев признает, что российским производителям шрота пришлось поднять цены из-за роста стоимости масличных и девальвации рубля. Но, по словам главы Масложирового союза, в условиях общего кризиса поддерживать производителей мяса за счет переработчиков сои вряд ли правильно. 

Падение цен на шрот убьет переработку — ее рентабельность критически снизится, добавляет Мальцев. А российским аграриям станет выгоднее экспортировать сою, поскольку местные переработчики не смогут предложить ту же цену, как покупатели в других странах, пишут «Ведомости». Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко подчеркивает, что постановление правительства в первую очередь будет действовать на поставки в Россию именно шрота, а не соевых бобов, что связано с особенностью их переработки. «И это (упрощение ввоза шрота) можно назвать подножкой нашим переработчикам», — прокомментировал он «Агроинвестору».

В России запрещено выращивание генно-модифицированной сои, однако разрешен ее ввоз и переработка, правда ранее ее нужно было регистрировать. «Регистрация строгая и долгая. И в данном случае постановление упрощает этот процесс. Но дело в том, что по факту получается, что использовать импортные соевые бобы в России невозможно даже в рамках этого постановления. И вместо развития промышленной переработки производителей ставят в неравные условия: их отстраняют и разрешают ввозить уже готовую продукцию — соевый шрот», — объясняет Петриченко.

Сейчас импорт соевого шрота в Россию почти нулевой: потребителей им обеспечивают «Содружество», «Эфко» и ряд дальневосточных переработчиков. «Это постановление, по сути, наносит вред отрасли переработки. Именно поэтому переработчики предлагают установить ввозную пошлину на готовую продукцию — шрот, а не на соевые бобы», — говорит Петриченко. Минсельхоз ответил «Коммерсанту», что не планирует вводить импортную пошлину на соевый шрот, но рассматривает возможность пересмотра условий ввоза шрота и соевых бобов при достижении самообеспеченности соей.

Ранее группа «Содружество» обратилась к губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой инициировать приостановку постановления, упрощающего импорт генно-модифицированных соевых бобов и шрота, пишут «Ведомости». Компания настаивает, что решение будет губительно для российских производителей шрота. Представитель Алиханова подтвердил изданию получение письма. По его словам, губернатор поддерживает предложение и вскоре обратится в правительство.

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