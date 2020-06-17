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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

Границы ТОР «Михайловский» расширили для «Легендагро Приморье»

Холдинг китайских инвесторов развивает на Дальнем Востоке растениеводство, логистику, а также строит завод по глубокой переработке сои

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Проект «Легендагро Приморье» ориентирован на экспорт продукции в Китай
Т. Кулистикова
Проект «Легендагро Приморье» ориентирован на экспорт продукции в Китай
Т. Кулистикова

Границу территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае расширили на 3,3 тыс. га. для реализации второго этапа проекта «Легендагро Приморье». Новые земли позволят компании увеличить посевные сои и риса. Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в 2020 году, составит более 400 млн руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

«Легендагро Холдинг» реализует инвестиционную программу в Приморском крае по трем направлениям. Основное — растениеводство. В прошлом году компания провела первые полевые работы и собрала урожай. В 2020-м около 2 тыс. га были засеяны рисом и 1,4 тыс. га — кукурузой. Холдинг планирует обрабатывать 50-70 тыс. га земель в Приморье и ежегодно получать 15 тыс. т риса, 15 тыс. т кукурузы и 100 тыс. т сои. Общий объем фактических инвестиций холдинга в сельскохозяйственные проекты по состоянию на 1 июня превысили 912 млн руб., сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Второе направление — создание собственной логистической компании и организация перевалки зерновых и масличных агрокультур мощностью до 400 тыс. т в год в портах Приморского края. Холдинг уже заключил с «Морским проектом в бухте Троица» долгосрочный договор, приобрел судопогрузочную машину для перевалки зерновых и 30 автопоездов-зерновозов. Входящая в холдинг компания «Легендагро Логистик» стала резидентом свободного порта Владивосток, с февраля 2020 года она отгрузила 20 тыс. т зерновых и масличных в Японию и Китай.

Третье направление — строительство завода по глубокой переработке сои, которое планируется начать в этом году. Объем инвестиций в проект — 4,7 млрд руб., производство будет ориентировано на экспорт соевого концентрата, масла, лецитина, мелассы в Китай. Завод станет первым в Приморском крае и позволит кратно увеличить объем экспорта продукции АПК, благодаря чему удастся выполнить президентский план — достичь объема агроэкспорта в $45 млрд к 2024 году, говорится в сообщении агентства.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что проект «Легендагро Холдинга» будет успешно реализован, несмотря на то что в регионе у китайской компании есть конкурент — «Амурагроцентр». «Но вопрос в том, какую продукцию будет выпускать завод. Если они проработали ассортимент и рынки сбыта, то сложностей возникнуть не должно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что проект имеет высокие шансы на успешную реализацию, учитывая то, что компания нацелилась на экспортные рынки Китая и Юго-Восточной Азии. По его мнению, конкурентов у «Легендагро холдинга» в данном регионе нет.

«Легендагро Холдинг» зарегистрирована в конце 2018 года. Акционерами компании являются Legend Holdings — материнская компания Lenovo и др., Beidahuang Group — крупнейшая в Китае частная сельскохозяйственная организация и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. (Jiusan) — переработчик соевых бобов №3 в Китае с годовой мощностью 12 млн т сырья в год. Сейчас «Легендагро Холдинг» планирует реализовать проект агрологистической компании в Амурской области.

Согласно данным Минсельхоза на 16 июня, соя посеяна на площади 2,7 млн га или 86,4% к прогнозной площади. По мнению аналитиков «УкрАгроКонсалт», эта агрокультура продолжает завоевывать интерес российских сельхозпроизводителей: в сезоне-2019/20 урожай соевых бобов обновил максимум — 4,36 млн т за счет расширения посевов и рекордной урожайности. По их прогнозам, новый сезон продемонстрирует дальнейший рост площадей под агрокультурой на 3% и сбора сои на 4%. Основной импортер российской сои и масла — Китай, шрота — страны ЕС.

Елизавета Литвинова 

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