Цены на сою продолжают расти

Тонна соевых бобов в апреле этого года в среднем стоила 24,2 тыс. руб., что на 13% больше, чем месяцем ранее, и на 6,4% дороже, чем в апреле 2019-го, следует из данных Росстата. С начала года цена выросла на 15,7%. Самые дорогие соевые бобы в апреле этого года продавались в Дальневосточном федеральном округе (29,9 тыс. руб./т), самые дешевые — в Приволжском (20,4 тыс. руб./т). Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко уточнил «Агроинвестору», что 22 мая тонна сои в центральной части России в среднем стоила 29,4 тыс. руб., средняя цена за апрель составила 26,9 тыс. руб./т, за май — 28,4 тыс. руб./т.



Рублевая цена на соевые бобы в последнее время росла из-за динамики курса доллара, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Сейчас рубль укрепляется, поэтому возможно обратное снижение цен, добавляет он. Удорожание соевых бобов однозначно приводит к повышению стоимости шрота, но при этом его цена в рублях сейчас на уровне прошлого года. «Поэтому мы находимся в пределах стандартной сезонной волатильности», — сказал Мальцев.



Масложировой союз приветствует облегчение ввоза соевых бобов с ГМО, но это никак не отразится на снижении цены соевого шрота, потому что маржа переработки и так находится в районе 4-5%. «А вот импортировать шрот из ГМО-сои категорически нельзя, потому что это убивает нашу перерабатывающую промышленность в угоду переработке в странах Южной Америки. Это потери для экономики России», — рассказал «Агроинвестору» Мальцев. При этом обращение союза с просьбой исключить соевый шрот из постановления правительства об упрощении ввоза генно-модифицированной продукции остается без ответа.



«Центр агроаналитики» Минсельхоза ранее сообщал, что с 9 апреля по 7 мая на фоне высоких темпов экспорта растительных масел, несмотря на запрет вывоза подсолнечника и соевых бобов за пределы ЕАЭС, и укрепления курса рубля к доллару на 2,4%, соевые бобы подорожали на 0,5% до 23,5 тыс. руб./т. При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее они подешевели на 8,6%. По информации портала OilWorld на 22 мая, тонна соевого шрота стоила 31,4 тыс. руб. (-0,32% за неделю) или $442 (+3,7%).



По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 10 мая объем экспорта соевых бобов превысил 793 тыс. т, что на 37,6% больше, чем было в прошлом году. Прирост вывоза соевого шрота за отчетный период составил 41,1% и достиг 350 тыс. т. Импорт сои с начала сезона составил почти 1,38 млн т (-6,8% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 117,5 тыс. т (+50,8%).



По оценкам Минсельхоза США, в этом году соей в России будет засеяно 3 млн га против 2,78 га, ее урожай может составить 4,7 млн т (4,36 млн т в 2019-м). По данным российского агроведомства на 27 мая, соя посеяна на площади 2,1 млн га или 67,2% к прогнозной площади.



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