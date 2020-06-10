ЕЭК разрешила экспорт сои

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение разрешить экспорт соевых бобов за пределы ЕАЭС с 13 с июня, сообщает «Интерфакс». Ранее эта агрокультура была запрещена для вывоза за пределы союза с 12 апреля по 30 июня. Эта мера в отношении соевых бобов и другой продукции была принята, чтобы «обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки».



По информации информагентства, отмена ограничений связана с «исключительным случаем, требующим оперативного реагирования». Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года, экспорт возможен с 13 июня.



Ранее под запрет на вывоз за пределы ЕАЭС попали подсолнечник, соевые бобы, репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупы, мука грубого помола и гранулы из злаков. Тогда многие эксперты высказывали мнение, что ограничения повлияют только на вывоз подсолнечника и сои. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что остальные продукты из списка Россия почти не поставляет на внешние рынки. «Я считаю, что запрет экспорта со стороны союза — мера, скорее, более подстраховочная, чем необходимая», — рассказывал «Агроинвестору» Рылько. Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко говорила, что из перечня запрещенных к экспорту продуктов наиболее важные — соя и подсолнечник, поскольку Россия вывозит их в большом объеме: по итогам сезона страна могла отгрузить за рубеж по 900 тыс. т этих агрокультур.



В апреле гендиректор «Русагро» Максим Басов отмечал, что сегодня возможность экспорта для некоторых регионов критическая. «Например, нам запрещают сою грузить с Дальнего Востока. Но на Дальнем Востоке нет возможности эту сою перерабатывать с эффективностью — тогда получается, соя будет гнить? Здесь тоже надо, чтобы правительство действовало очень четко», — рассуждал он (цитата по газете «Золотой рог»). Из-за запрета на Дальнем Востоке «запертыми» оказались 100 тыс. т сои, уточнял Рылько «Интерфаксу». Он считал необходимым принять по этому вопросу отдельное решение и позволить аграриям вывезти бобы.



По данным Росстата, в 2019 году Россия произвела почти 4,4 млн т сои, на экспорт ушло 895 тыс. т. По данным Минсельхоза, на 9 июня соя посеяна на 2,6 млн га или 81,1% к прогнозной площади. По оценке ИКАР, в этом году агрокультура займет 3,16 млн га против 3,04 млн га в 2019-м.

